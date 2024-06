Narodowe Czytanie „Kordiana”. Na wydarzenie zaprasza prezydent Andrzej Duda RDC 13.06.2024 19:04 Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem — napisał prezydent Andrzej Duda w liście zachęcającym do udziału w akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą będzie „Kordian” Juliusza Słowackiego.

Prezydent Andrzej Duda zaprasza na Narodowe Czytanie (autor: prezydent.pl)

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył w liście opublikowanym w czwartek na internetowej stronie prezydenta, że chciałby, by lekturze „Kordiana” towarzyszył namysł nad aktualnością dramatu Słowackiego, który „opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności”.

„O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia - do klęski” - napisał prezydent i zaprosił do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w Narodowym Czytaniu.

Utwór, który powstał na emigracji

Opublikowany w 1834 r. w Paryżu „Kordian” odnosi się do powstania listopadowego, przygotowań do zamachu na cara i kwestii narodowowyzwoleńczej.

„Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, punktem wyjścia czyniąc spisek podchorążych, związany z przygotowaniami do zamachu na cara” - czytamy na stronie prezydenta. Główny temat - zaznaczono - odnosi się do powstania listopadowego, m.in. poprzez analizę przyczyn i skutków niepowodzenia niepodległościowego zrywu.

„Ten znakomity utwór, który powstał na emigracji, niedługo po upadku powstania listopadowego, nadal przekonuje, że realizacja naszych polskich spraw z myślą o dobru i rozwoju Rzeczypospolitej dalej musi się opierać na odwadze i determinacji, a krytyczna analiza błędów i zaniechań z przeszłości jest równie ważna, jak inspiracja tym, co w naszej tradycji najpiękniejsze” - podkreślił prezydent. Finał tegorocznej akcji zapowiedziano na 7 września 2024 r.

Narodowe Czytanie

Akcja Narodowego Czytania zainicjowana została w 2012 r. wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie m.in. dzieł Aleksandra Fredry, „Trylogii” i „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, „Balladyny” Juliusza Słowackiego, „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza czy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

