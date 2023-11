Miał zakaz kierowania pojazdami, udawał brata bliźniaka. Grozi mu 5 lat więzienia RDC 10.11.2023 12:27 Zatrzymany do kontroli drogowej 50-latek podał się za swojego brata bliźniaka, bo sam miał zakaz kierowania pojazdami. Kłamstwo wyszło na jaw po sprawdzeniu odcisku palca. Za wprowadzenie w błąd policjantów mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Policja (autor: Mazowiecka Policja)

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie podkom. Małgorzata Pychner poinformowała, że w czwartek policjanci drogówki zatrzymali do kontroli osobowego renaulta. Samochodem kierował 50-letni mieszkaniec pow. garwolińskiego. - Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów, ale podał wszystkie niezbędne dane. Funkcjonariusze mieli jednak pewne podejrzenia, co do prawdomówności kierowcy – powiedziała rzeczniczka.

Aby potwierdzić jego tożsamość, mundurowi użyli terminala służącego do szybkiej identyfikacji osób na podstawie linii papilarnych. - Wtedy wyszło na jaw, że 50-latek podał dane brata bliźniaka. On sam miał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami wydany przez Sąd Rejonowy w Garwolinie – przekazała policjantka.

Teraz - poza konsekwencjami związanymi z jazdą wbrew orzeczonemu zakazowi - mężczyzna odpowie też za wprowadzenie w błąd policjantów co do swojej tożsamości. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

