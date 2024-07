Telefon Interwencji Psychologicznej RDC. Trwa dyżur specjalistki [TELEFON] RDC 02.07.2024 19:00 Telefon Interwencji Psychologicznej RDC. Zapraszamy do kontaktu ze specjalistką, która wskaże, gdzie szukać pomocy.

Przez godzinę, bezpośrednio po audycji „Wolny Umysł“, można zadzwonić do interwentki kryzysowej. Dyżur trwa od 19:00 do 20:00.

Autorka audycji Matylda Kozakiewicz tłumaczy, na jakiej zasadzie to działa.

- To jest taka możliwość dla Państwa, dla wszystkich zainteresowanych, żeby zadać pytanie interwentce kryzysowej, do kogo udać się z moim problemem natury psychicznej. A więc jeżeli mamy jakiś kryzys, podejrzenie jakichś choroby, podejrzenie jakiegoś zaburzenia, to możemy zadzwonić i tam Karolina Stanowska, interwentka kryzysowa, psycholożka, skieruje nas w odpowiednie ręce, gdzie dostaniemy pomoc - mówi.

Nasza interwentka kryzysowa podpowie, gdzie szukać pomocy, jeśli zmagamy się z jakimi problemem psychicznym, a nie do końca wiemy do kogo się zgłosić.

- Ten telefon nie jest wsparciem psychologicznym, a więc nasza interwentka nie ma czasu, żeby rozwiązać nasze problemy, porozmawiać w pogłębionym wywiadzie, ale jest w stanie w takim krótkim wywiadzie odpowiedzieć na proste pytania, do kogo się udać, czy jest w ogóle ktoś, kto jest w stanie mi pomóc, czy mój problem kwalifikuje się do porady u specjalisty, do takiej wizyty u psychiatry, psychologa albo psychoterapeuty - wyjaśnia Kozakiewicz.

Co ważne, telefon nie służy udzielaniu wsparcia psychologicznego, a jedynie szybkiej porady na podstawie kilkuminutowego wywiadu. Rozmowy obejmuje tajemnica zawodowa i nie będą ani nagrywane, ani emitowane na antenie.

- Telefony będzie odbierać Karolina Stanowska, która jest psycholożką, psychotraumotolożką, interwentką kryzysową i jest też w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, więc ma pełne doświadczenie i pełną edukację, która pozwoli jej odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące tego, z jakim problemem do kogo się udać - tłumaczy Kozakiewicz.

Telefon Interwencji Psychologicznej działa w każdy wtorek między godz. 19:00 i 20:00, a więc przez godzinę bezpośrednio po audycji Matyldy Kozakiewicz „Wolny Umysł“. Należy dzwonić pod numer: 725-551-902.

Karolina Stanowska jest absolwentką psychologii ze specjalnością kliniczną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Podczas studiów magisterskich zdobywała doświadczenie na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień. Ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie: Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz Psychotraumatologia. Obecnie realizuje 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej z dialogiem motywującym w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Ukończyła pierwszy stopień szkolenia terapii EMDR. Zawodowo jest związana z Poradnią Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży, w której udziela wsparcia terapeutycznego młodzieży i ich rodzicom oraz z Kliniką Zdrowia Psychicznego w Sochaczewie. Prywatnie pracuje z młodzieżą i dorosłymi w zakresie interwencji kryzysowej, terapii traumy, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzi własny gabinet online. Jest zaangażowana w działania wolontariackie z obszarów interwencji kryzysowej i psychoedukacji. Zainteresowania naukowe skupia wokół terapii traumy, zwłaszcza relacyjnej oraz wpływie stresu na ciało i jego fizjologicznych skutkach.

