Władze Ukrainy zestrzeliły rosyjski samolot bojowy w obwodzie donieckim RDC 05.10.2024 18:11 Sobota 5 października to 953. dzień wojny w Ukrainie. Władze poinformowały o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu bojowego w pobliżu miasta Konstantynówka w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Nie podano rodzaju strąconego samolotu. Również w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zamierza przedstawić swój "plan zwycięstwa" na spotkaniu grupy kontaktowej w formacie Ramstein.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Marta Zabłocka)

Szef administracji wojskowej Konstantynówki Serhij Horbunow oświadczył, że rosyjski samolot został zestrzelony w pobliżu tego miasta - podał ukraiński nadawca publiczny Suspilne. Część obwodu donieckiego jest okupowana przez wojska rosyjskie, ale Konstantynówka jest położona na terenach kontrolowanych przez władze Ukrainy

Zdjęcia zamieszczone w mediach społecznościowych przedstawiają szczątki samolotu po uderzeniu w dom, który stanął w płomieniach - poinformowała agencja AP.

Niezidentyfikowane drony coraz częściej w użyciu

Wojsko rosyjskie w coraz większym stopniu używa niezidentyfikowanych dronów, które z powodu podejmowanej przez siły ukraińskie walki elektronicznej często tracą łączność i rozbijają się, nie powodując szkód - poinformował pułkownik Jurij Ihnat, cytowany w sobotę przez portal Ukraińska Prawda.

Jak przekazał Ihnat, szef Departamentu Komunikacji Dowództwa Sił Powietrznych ukraińskiej armii, w nocy z piątku na sobotę strona ukraińska zestrzeliła tylko trzy drony Shahed irańskiej produkcji, podczas gdy pozostałe 10 bezzałogowców spadło po utracie łączności w regionach na południu i północy kraju. Nie ma potwierdzonych doniesień o ewentualnych szkodach. Mogły to być drony innych typów, są one identyfikowane przez specjalistów - dodał.

Siły rosyjskie coraz częściej korzystają zwłaszcza z tanich dronów, w szczególności Gerbera, które są produkowane przez wroga w trzech wersjach: elektronicznego drona zwiadowczego, drona kamikadze lub atrapy.

"+Utracono łączność+ to termin używany od dłuższego czasu przez Siły Powietrzne w porannych raportach, oznacza, że cel, któremu towarzyszą oddziały radiotechniczne Sił Powietrznych - wrogi bezzałogowy statek uderzeniowy lub rozpoznawczy - znika z radaru. To oznacza, że albo wyczerpały się im zapasy paliwa, albo znalazły się pod wpływem oddziaływania obronnego sprzętu do walki elektronicznej" - zaznaczył Ihnat.

Siły powietrzne przypomniały również, że w wielu przypadkach wrogie cele wracają na terytorium państwa agresora lub kraju, który go wspiera - Białorusi.

Ihnat podkreślił, że wróg wykorzystuje dużą liczbę maszyn szturmowych do przeciążania ukraińskiej obrony powietrznej i prowadzenia rozpoznania powietrznego.

W. Zełenski: przedstawię plan zwycięstwa na spotkaniu w Ramstein 12 października

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że zamierza przedstawić swój "plan zwycięstwa", czyli " jasne, konkretne kroki w celu sprawiedliwego zakończenia wojny", na spotkaniu grupy kontaktowej w formacie Ramstein, które odbędzie się 12 października w Niemczech.

"Przygotowujemy się do Ramstein 12 października. Będzie to 25. spotkanie (w tym formacie), ale pierwsze na poziomie przywódców. Przedstawimy plan zwycięstwa, jasne, konkretne kroki w celu sprawiedliwego zakończenia wojny. Determinacja partnerów i wzmocnienie Ukrainy są tym, co zdoła powstrzymać rosyjską agresję" - zaznaczył prezydent na Telegramie.

"Dziękuję wszystkim, którzy pomagają bronić naszego kraju, Europy i całego świata" - dodał.

Spotkanie Grupy Ramstein na szczeblu przywódców odbędzie się 12 października na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w Ramstein w Niemczech. Weźmie w nim udział m.in. prezydent USA Joe Biden, który w dniach 10-13 października złoży w Niemczech wizytę państwową.

Grupa Ramstein powstała w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę i stanowi sojusz ponad 50 państw i organizacji, w ramach którego opracowano mechanizm regularnej pomocy wojskowej dla Ukrainy w postaci dostaw broni, szkolenia żołnierzy i naprawy sprzętu. Spotkania w tym formacie na różnym szczeblu odbywają się co miesiąc.

