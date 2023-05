Co najmniej jedna ofiara śmiertelna ataku rakietowego w Ukrainie

Co najmniej jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w nocnym ataku rakietowym Rosji na Ukrainę – poinformowały ukraińskie władze w czwartek rano. Rosyjskie wojska użyły do uderzenia 14 samolotów bombowych. Alarm przeciwlotniczy trwał około trzech godzin i został odwołany po godz. 6 (godz. 5 w Polsce). Czwartek to 459. dzień wojny w Ukrainie.