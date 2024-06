Atak dronami Shahed na Ukrainę. Obrona powietrzna zniszczyła wszystkie pociski RDC 02.06.2024 17:51 Niedziela 2 czerwca to 828. dzień wojny w Ukrainie. Siły ukraińskie zniszczyły wszystkie 25 dronów Shahed, którymi rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy z sobotę na niedzielę - poinformował dowódca Sił Powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk. Rosja użyła m.in. pocisku manewrującego Iskander-K i pocisku rakietowego S-300. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że śmierć poniosło co najmniej 550 dzieci, a ponad 1360 zostało rannych - podała ukraińska prokuratura generalna w sobotę, w Międzynarodowym Dniu Dziecka.

Siły ukraińskie zniszczyły wszystkie 25 dronów Shahed, którymi rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy z sobotę na niedzielę - poinformował dowódca Sił Powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk. Rosja użyła m.in. pocisku manewrującego Iskander-K i pocisku rakietowego S-300.

"Rosyjscy okupanci zaatakowali Ukrainę pociskiem manewrującym Iskander-K (wystrzelonym) z Krymu w kierunku obwodu charkowskiego, pociskiem rakietowym S-300 (odpalonym) z okupowanego obwodu donieckiego oraz 25 bojowymi dronami typu Shahed-131/136 z przylądka Czauda (na Krymie) oraz z okolic Jejska i Primorsko-Achtarska (w) Federacji Rosyjskiej" - przekazał Ołeszczuk na Telegramie.

Zaznaczył, że w odparciu ataku uczestniczyły samoloty myśliwskie, jednostki rakiet przeciwlotniczych sił powietrznych, mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy i jednostki walki elektronicznej.

"W nocy obrońcy nieba zestrzelili 24 Shahedy w obwodach mikołajowskim, odeskim, chersońskim, kijowskim, chmielnickim, dniepropietrowskim, kirowohradzkim i winnickim" - dodał Ołeszczuk.

Krótko później pojawiła się informacja o zestrzeleniu ostatniego drona. "25. Shahed został zniszczony przez obronę przeciwlotniczą w obwodzie winnickim" - czytamy w komunikacie.

Ołeszczuk nie podał, gdzie spadły Iskander-K i S-300.

Prokuratura: co najmniej 550 dzieci zginęło, ok. 1360 rannych wskutek inwazji Rosji

Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że śmierć poniosło co najmniej 550 dzieci, a ponad 1360 zostało rannych - podała ukraińska prokuratura generalna w sobotę, w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Tego samego dnia ośmioro dzieci odniosło obrażenia w rosyjskim ostrzale miasta Bałaklija w obwodzie charkowskim.

"Co najmniej 1914 dzieci ucierpiało na Ukrainie w wyniku pełnowymiarowej agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej. (Według stanu na) ranek 1 czerwca 2024 r., według oficjalnych informacji od prokuratorów ds. nieletnich, 550 dzieci zostało zabitych, a ponad 1364 odniosło obrażenia o różnym stopniu ciężkości" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej dzieci ucierpiało m.in. w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim, dniepropietrowskim i kijowskim.

W komunikacie zaznaczono, że 30 maja w Charkowie ranni zostali chłopiec i dziewczynka w wieku 12 lat. W obwodzie charkowskim prokuratorzy prowadzą dochodzenie w sprawie obrażeń u 13 osób podczas sobotniego ataku rakietowego wojsk rosyjskich na Bałakliję. Wśród rannych jest ośmioro dzieci, z których najmłodsze ma 2 lata i 9 miesięcy, a najstarsze 17 lat.

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska na Telegramie zwróciła uwagę w Międzynarodowym Dniu Dziecka, że wyzwaniem na całym świecie jest ochrona dzieci przed wojną.

"W wieku trzech lat czy 17 lat nadal jesteś dzieckiem. Dzieckiem, które ma prawo do rodzicielskiej miłości. Do domu. Do bezpieczeństwa. (...) Każde dziecko w naszym kraju jest dziś pozbawione podstawowego prawa do bezpieczeństwa z powodu naszego sąsiada, który gardzi prawami człowieka. A zadaniem dla nas, dorosłych na całym świecie, jest spełnienie naszej obietnicy: ochrona dzieci, w szczególności przed wojną" - zaznaczyła Zełenska.

