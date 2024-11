Od czwartku współKongres Kultury. Specjalny program w RDC Adam Abramiuk 05.11.2024 20:03 Jak ma rozwijać się polska kultura? W czwartek w Warszawie rusza współKongres Kultury. Weźmie w nim udział także Polskie Radio RDC - przez wszystkie trzy dni kongresu zaprosimy Państwa na specjalne rozmowy prosto z wydarzenia. Będziemy na naszej antenie gościć uczestników debat.

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy (autor: RDC)

W dniach 7-9 listopada w Warszawie odbędzie się współKongres Kultury. Program wydarzenia obejmuje 10 debat plenarnych, przygotowanych przez Zespół Programowy, oraz 20 debat panelowych, wybranych w wyniku głosowania zarejestrowanych uczestniczek i uczestników współKongresu Kultury, a także wydarzenia towarzyszące. Uroczyste rozpoczęcie współKongresu Kultury nastąpi 7 listopada o godz. 12 w Teatrze Dramatycznym.

W programie są rozmowy, debaty i panele. W sumie kilkanaście spotkań poświęconych szeroko pojętej kulturze. W tym roku pod hasłem „Kultura jest wspólna”. Przez 3 dni będzie można brać udział w wydarzeniach, a na otwarcie - o sile wyobraźni, jak odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata. Celem wydarzenia jest stworzenie nowej polityki kulturalnej, jako przestrzeni do otwartej rozmowy, ekspresji różnych wartości, idei i postaw. Będzie też o reformach instytucji, kultury, jej decentralizacji czy finansowaniu oraz o edukacji.

Będzie tam także Polskie Radio RDC. Przez wszystkie trzy dni kongresu zaprosimy Państwa na specjalne rozmowy prosto z wydarzenia. Będziemy na naszej antenie gościć uczestników debat.

- Na pewno jest to najlepszy moment, żeby się spotkać i wysłuchać. Kiedy przyszłam do ministerstwa jako dyrektorka Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, zewsząd ze środowiska płynęły postulaty, że trzeba zorganizować kongres, że warto się spotkać, warto omówić politykę kulturalną państwa, więc przyniosłam to żądanie bardzo oddolne. Potem dość długo zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście przygotować kongres "pod żyrandolem", uroczysty, nawiązujący do wszystkich ogromnych kongresów, które były, czy też organizować kongres wspólnie ze środowiskami, ale dość szybko, bo kilka miesięcy na realizację kongresu to nie jest dużo. Zapadła decyzja, że trzeba się spotkać jak najszybciej, w tym momencie, kiedy pewne prace rządu, ministerstwa, efekty tych prac będą widoczne, ale kiedy jeszcze nie wszystko zostanie powiedziane. Jeśli usłyszymy coś teraz, to mamy co najmniej trzy lata, żeby to wdrożyć - powiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska.

- Dlatego chcemy wspólnie budować politykę i strategię kulturalną. Chcemy trochę zostać też rozliczeni z tego, co zrobiliśmy albo nie zrobiliśmy do tej pory, i usłyszeć, co powinniśmy, jakie są nadzieje - dodała.

Jak mówiła, "MKiDN jest współorganizatorem kongresu, a baza organizacyjna jest w Narodowym Centrum Kultury".

Przypomniała, że kongres będzie trwał przez trzy dni, z czego "10 to są panele główne, przygotowane przez Zespół Programowy, a 20 miejsc, slotów zostało oddane współuczestnikom kongresu, którzy wybrali to, co jest dla nich najbardziej interesujące".

