Warszawa zachęca do wspólnego morsowania. Rusza Morsowa Szkółka Dzielnicy Wisła

Ma dobroczynny wpływ na zdrowie, hartuje organizm, poprawia nastrój — Warszawa zachęca do wspólnego morsowania. O godzinie 11:00 na plaży Rusałka rusza Morsowa Szkółka Dzielnicy Wisła. Wspólne morsowanie będzie się odbywać co tydzień, aż do finału 10 grudnia.