Ogromne zainteresowanie „Zimą w Mieście”. Co zrobić, gdy już nie ma miejsc? Mikołaj Cichocki 05.01.2024 13:07 Jest około 11 tysięcy uczestników, więc to zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże — tak o akcji „Zima w Mieście” mówi wiceprezydent Warszawy. W tym roku miejsca błyskawicznie się zapełniły, mimo że akcja rusza dopiero 15 stycznia. — Oczywiście, skupiamy się przede wszystkim na tych atrakcjach związanych z aktywnością ruchową — podkreśla Renata Kaznowska.

Ogromne zainteresowanie feriami w stolicy (autor: Aktywna Warszawa/ FB)

W stolicy jest ogromne zainteresowanie feriami. Akcja „Zima w Mieście” ruszy 15 stycznia. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreśla, że miejsca błyskawicznie się zapełniły.

Warto jednak się nie poddawać i sprawdzać możliwości na bieżąco.

— Jest około 11 tysięcy uczestników, więc to zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże. Listy są zamknięte, ale ja oczywiście odsyłam i do naszej strony internetowej, i do poszczególnych placówek, bo zdarza się, że ktoś wypada i zwalniają się miejsca — mówi Kaznowska.

Jak dodaje wiceprezydent, oferta jest bardzo starannie opracowywana.

— Jak co roku mamy bardzo wiele atrakcji w ramach naszej akcji „Zima w Mieście”. To największa akcja w Polsce. Oczywiście skupiamy się przede wszystkim na tych atrakcjach związanych z aktywnością ruchową. Zapraszam na Górkę Szczęśliwicką, na pływalnię, na hale sportowe. Są gry zespołowe i indywidualne oraz nauka gry w tenisa — wymienia Kaznowska.

W ramach akcji uruchomione zostaną także Feryjne Placówki Edukacyjne, które będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00.

„Zima w Mieście” potrwa do 26 stycznia. Więcej informacji można znaleźć na stronie warszawa19115.pl.

