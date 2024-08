Niespełna tydzień do rozpoczęcia roku szkolnego, a w Warszawie brakuje ponad 1,5 tys. nauczycieli Cyryl Skiba 27.08.2024 06:19 Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego w Warszawie brakuje ponad 1500 nauczycieli. To tyle samo co w ubiegłym roku. Jak mówi Polskiemu Radiu RDC Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska, „potrzeba nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, psychologów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, przedmiotów ścisłych i językowców”.

Liczba wakatów w stołecznych szkołach bez zmian. Brakuje ponad 1500 nauczycieli (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pixabay)

Ponad 1500 nauczycieli brakuje w warszawskich szkołach. Pozostał niecały tydzień do rozpoczęcia roku szkolnego i to ostatni dzwonek na przegotowanie planu lekcji. Dyrektorom nie ułatwia zadania liczba wakatów.

– Najbardziej potrzeba nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, psychologów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, przedmiotów ścisłych i językowców. – mówi Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska. – Psychologów brakuje 67, a np. nauczycieli wychowania przedszkolnego 445. Bardzo poszukiwanym jest nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale też i w szkołach ponadpodstawowych, nauczycieli przedmiotów ścisłych, angielskiego. – mówi Krzyżanowska.

Sytuacja nie jest jednak gorsza niż w ubiegłych latach.

– Każdy wakat w szkole nas niepokoi. Można powiedzieć, że to co zauważamy w stosunku do poprzedniego roku, to to, że liczba wakatów nie rośnie już, czyli ona jest mniej więcej na podobnym poziomie, więc to jest dla nas światełko w tunelu. – mówi Krzyżanowska.

Nadzieją na ratowanie grafików jest zaangażowanie nauczycieli na emeryturach i branie nadgodzin przez zespół. W wyjątkowych sytuacjach kuratorium może też ewentualnie wyrazić zgodę na zatrudnienie osoby bez kwalifikacji.

Łączna liczba dzieci uczniów i w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę to 281,2 tys. osób.

Czytaj też: Wydłuża się postępowanie w sprawie budowy ekranów akustycznych na trasie S17