Stołeczny ratusz chce obniżenia progu wiekowego dla nowych strażników miejskich. Będzie pismo do MSW

Stołeczny ratusz chce obniżenia progu wiekowego dla nowych strażników miejskich - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Obecnie kandydat musi mieć ukończone 21 lat, żeby można go było przyjąć do służby. W policji ten próg jest niższy i wynosi 18 lat. Ratusz zapowiedział wysłanie pisma do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w tej sprawie.