Stołeczni radni PiS interweniują w sprawie podwyżek w mieszkaniach komunalnych Przemysław Paczkowski 12.01.2023 11:52 Od początku roku lokatorzy otrzymują informacje o podniesieniu stawek. W niektórych przypadkach nawet o 10 proc. Radni PiS będą domagali się informacji ze strony ratusza na dzisiejszej sesji.

Czynsze komunalne w górę (autor: CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

- Podwyżki dotykają szczególnie najbiedniejszych - mówi radny PiS Michał Szpądrowski.



- Niektórzy otrzymują naprawdę wysokie podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych, wiec będziemy na pewno chcieli żeby prezydent poinformował nas o tym skąd te podwyżki, jaka jest ich skala i jakie działania osłonowe dla najbiedniejszych mieszkańców mieszkań komunalnych planuje miasto. I czy w ogóle je planuje - zaznacza radny.

- Aktualizacja stawek za czynsz odbywa się co roku i jest powiązana z inflacją - tłumaczy zastępca rzecznika ratusza Jakub Leduchowski.



- Maksymalnie czynsz może zostać podniesiony o 10% w zależności od tego z jaką inflacją mamy do czynienia. Dodatkowo do zmiany wysokości czynszu może dojść w przypadku weryfikacji dochodów najemców. Obowiązek jej cyklicznego prowadzenia nakłada ustawa - wyjaśnia rzecznik.

Jak dodaje Leduchowski, mieszkańcy lokali komunalnych mogą ubiegać się o obniżenie czynszu z tytułu niskich dochodów.

