Rozbudowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w zawieszeniu. Opóźnienie co najmniej kilkumiesięczne

Sprawa wróci do niższej instancji. Rozbudowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy w zawieszeniu, które potrwa co najmniej kilka miesięcy. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że przekierowanie sprawy przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z Regionalnej w Warszawie do Białegostoku było bezpodstawne.