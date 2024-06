Remonty ulic, torowisk i placów. Gdzie w Warszawie będą utrudnienia w ruchu? [SPRAWDŹ] Przemysław Paczkowski 26.06.2024 12:06 W trakcie wakacji warszawiaków czekają remonty ulic, torowisk i placów. Miasto chce wykorzystać ten czas na intensywne prace przy infrastrukturze. Będą utrudnienia w ruchu.

Remonty ulic, torowisk i placów. Znamy stołeczne plany na wakacje (autor: ZDM Warszawa)

Seria wakacyjnych remontów w Warszawie. Prace rozpoczęły się już na Krakowskim Przedmieściu, gdzie zostanie wymieniona kostka brukowa. W lipcu ma zacząć się też budowa przejść naziemnych na Wisłostradzie na wysokości ulicy Karowej. Mają ułatwić pieszym dostanie się na most pieszo-rowerowy na Pragę. Do połowy lipca roboty potrwają też na placu Na Rozdrożu.

– Najważniejsze w wakacje będzie dla nas dokończenie trasy tramwajowej do Wilanowa – mówi stołeczny dyrektor ds. rozwoju i inwestycji Tomasz Mencina. – Jesteśmy przekonani, że już na początku września będą mogli mieszkańcy poruszać się tym jakże oczekiwanym środkiem transportu. – przekazał Mencina.

– Rozpoczniemy też połączenie przyszłego placu Centralnego z ulicą Złotą – dodaje Mencina. – Co roku to jest ten czas, w którym trzeba jak najwięcej zrobić, jak najlepiej się skoordynować i przygotować miasto i mieszkańców do bezpiecznego powrotu z wakacji – mówi Mencina.

Do końca wakacji mają zakończyć się prace na ulicy Ordona na Odolanach.

Swoje prace planują również tramwajarze. Wakacyjne remonty torowisk mają się odbyć na ulicy Towarowej, Okopowej i w al. Waszyngtona. Niektóre prace potrwają nawet do końca września.

W trakcie wakacji drogowcy planują również frezowania ulic. Szczegóły poszczególnych utrudnień można sprawdzić na stronie infoulice.um.warszawa.pl

Czytaj też: „Nie da się nawet wejść”. Pasażerowie skarżą się na tłok w autobusach w Warszawie