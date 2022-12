Prokuratura: sprawdzamy, kto odpowiada za chodnik, na którym zginął 38-latek Adam Abramiuk 22.12.2022 12:44 Za oblodzony chodnik na Pradze Północ, na którym zginął 38-latek, może odpowiadać miasto. Prokuratura nie wyklucza takiej możliwości i sprawdzi to podczas śledztwa. Chodzi o zdarzenie z wtorku - w związku z gołoledzią na ulicy Targowej mężczyzna się poślizgnął, a upadek zakończył się śmiercią.

Prokuratura: za śmierć 38-latka na oblodzonym chodniku może odpowiadać miasto (autor: Simon A. Eugster/Wikimedia Commons)

Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Warszawa-Praga przedstawiła nam pierwsze ustalenia.

- Wspólnota mieszkaniowa tego bloku, przy którym doszło do zdarzenia, ma umowę z firmą zewnętrzną na odśnieżanie i utrzymanie w porządku tego chodnika, ale to są tylko wstępne ustalenia. Oględziny monitoringu i przesłuchania świadków wskażą nam dokładne miejsce, gdzie doszło do śmierci mężczyzny i będziemy ustalać, czy to miejsce nie należy przypadkiem do urzędu miasta - wyjaśniła.

We wtorek po zdarzeniu Rafał Trzaskowski powiedział, że nie weźmie odpowiedzialności za wypadek. Zapewniał, że ten teren należy do prywatnego właściciela.

Czytaj też: Nie żyje 38-latek, który przewrócił się na lodzie. Prezydent Warszawy: ten chodnik nie należy do miasta