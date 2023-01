Prawie 6 mln zł dla lotniska w Modlinie. Port wygrał w sądzie Mariusz Niedźwiecki 12.01.2023 07:42 Lotnisko w Modlinie może korzystać z pieniędzy od województwa. Port wygrał spór w sądzie z jednym z udziałowców i może skorzystać z blisko 6 mln zł, które od dwóch lat były zablokowane na koncie. Chodzi o pieniądze, które lotnisku na inwestycje przekazały władze Mazowsza.

Lotnisko w Modlinie (autor: Maciej Lulko/flickr)

Przeciwko takiemu wsparciu było Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". Jego przedstawiciele tłumaczyli, że to dopłacanie do jedynego prywatnego przewoźnika w porcie, firmy Ryanair i poszli z tym do sądu. PPL przegrał w niższych instancjach, a teraz odrzucono także apelację.

- Możemy teraz skorzystać z tych środków - mówi przewodniczący rady nadzorczej Modlina Marek Miesztalski. - Dzięki temu wyrokowi te pieniądze zostały odblokowane i port będzie mógł je wreszcie wykorzystać. A wiadomo, że jest na co, bo program remontów dróg kołowania, tak zwanego pola ruchu naziemnego, jest dosyć bogaty i niezbędny - tłumaczy.





Spór między udziałowcami lotniska w Modlinie trwa od kilku lat, co blokuje rozwój portu.

PPL zarzuca władzom obiektu, że faworyzują firmę Ryanair, która zdominowała to podwarszawskie lotnisko. Umowy z przewoźnikiem mają być niekorzystne, przez co sam port nierentowny.

