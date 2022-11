Pęknięcia w kamienicy na Kamionku. Prace przy przebudowie wstrzymane Cyryl Skiba 03.11.2022 10:36 W kamienicy na Kamionku w Warszawie są pęknięcia. Uszkodzona jest klatka schodowa w budynku pod adresem Kamionkowska 39. – Powodem miały być roboty budowlane – wyjaśnia Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

Pęknięcia w kamienicy na Kamionku (autor: Mapy Google)

– Na skutek prowadzonych prac remontowo-budowlanych i robionych podkopów coś tam się zaczęło dziać, ale nie stwierdzono do końca, czy to było powodem. Na miejscu był inspektor nadzoru budowlanego i firma budowlana dostosowała się do jego instrukcji – wyjaśnia Bogdan Smoter.



Prace prowadzi spółka Veolia, która wymienia sieć ciepłowniczą. Z informacji władz dzielnicy wynika, że szkody są nieznaczne.

– Prace na razie są wstrzymane – mówi rzecznik dzielnicy Praga-Południe Michał Szweycer. – Te pęknięcia są bardzo drobne. Prace zostały wstrzymane przez Veolię. Teraz czekamy na szczegółowe informacje, które określą, jak wykonawca przebudowy ma odpowiednio zabezpieczyć tę inwestycję i podjąć działania naprawcze – informuje.



Nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców, nie zagraża im bowiem żadne niebezpieczeństwo w związku z pęknięciami.

Czytaj też: „Można koło urwać”. Co z zabytkowym brukiem na Ordona? Konserwator mówi o przeniesieniu