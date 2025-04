Możliwe zarzuty znieważenia pomnika dla aktywisty Ostatniego Pokolenia Miłosz Kuter 09.04.2025 16:22 Dziś lub jutro aktywista Ostatniego Pokolenia może usłyszeć zarzuty. Chodzi o znieważenie Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Mężczyzna wdrapał się na szczyt symbolicznych schodów i oblał monument farbą.

Aktywista klimatyczny oblał farbą i wszedł na pomnik katastrofy smoleńskiej (autor: Ostatnie Pokolenie/X/Policja)

Policja przez kilka godzin prowadziła z nim działania. Ostatecznie 35-latek zszedł na dół i został zatrzymany.

- Mężczyzna w asyście policjantów dobrowolnie opuścił pomnik. Na chwilę obecną został on zatrzymany, został przewieziony do komendy policji. Następna kwalifikacja prawna, w kierunku której prowadzone są te czynności, to znieważenie pomnika - informuje Jakub Pacyniak z Komendy Policji Śródmieście.

Pomnik upamiętnia 96 ofiar katastrofy lotniczej, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. Na pokładzie rządowej maszyny zginęli między innymi prezydent Lech Kaczyński z małżonką, posłowie, duchowni i działacze organizacji społecznych.

