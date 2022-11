Dopiero pożar pomógł ze źle zaparkowanymi autami, ale tylko na chwilę. Problemy mieszkańców Woli z kierowcami Adrian Pieczka 04.11.2022 07:31 Trzeba było pożaru mieszkania, żeby straż miejska usunęła źle zaparkowane auta na wewnętrznej drodze przy ul. Twardej 56 na warszawskiej Woli.

5 Problemy mieszkańców Woli (autor: RDC)

Problem nieprawidłowo zaparkowanych aut na Twardej generuje mieszkańcom wiele problemów. Skarżą się oni m.in. na to, że MPO nie odbiera odpadów, bo przez źle zostawione samochody śmieciarki nie są w stanie podjechać pod wiaty.

– Straż pożarna miała w środę problem z wjazdem od strony Twardej – mówi pani Monika, mieszkanka bloku przy Twardej 56a. – Od strony Siennej wjechała, ale wyobraźmy sobie, że będzie duży pożar i musi się tu znaleźć 5–6 jednostek i ewakuować ludzi z wyższych pięter, to jest po prostu niemożliwe. Pomijam już to, że często auta są tak zaparkowane, że nawet nie można normalnie przejechać. Śmieci z naszego śmietnika segregowane nie są wywożone już parę tygodni, nie wiem, czy to w miesiące nie idzie – sumuje.



– Codziennie zgłaszamy nieprawidłowe parkowanie w straży miejskiej – mówi z kolei Mirosława Sutkowska z zarządu wspólnoty. – Straż pożarna stałą na zakręcie i trzysta metrów ciągnęła węże do budynku. Dookoła jest strefa płatnego parkowania, więc każdy sobie przestawia swój samochód u nas – dodaje.



– Interweniowaliśmy w środę na Twardej w sprawie nieprawidłowego parkowania – informuje Sławomir Smyk ze stołecznej straży miejskiej. – W związku z tym, że na miejscu nie było kierujących pojazdami, strażnicy przystąpili do procedury foto. W trakcie działań strażnicy zostawili sześć wezwań na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy – podaje.



– Przez jeden dzień mieliśmy spokój – przyznaje Sutkowska. – Wczoraj, jak powkładali karteczki za wycieraczki, to do rana było puściusieńko. A dzisiaj przyjechali ci, co wczoraj byli po pracy, i zaparkowali sobie. Nie wiem, może postawimy tu parkomat i zrobimy strefę płatnego parkowania. Mieszkańcy dostaną swoje kwity i będą mogli parkować tak, jak parkują – zastanawia się.



Ten fragment Twardej jest strefą zamieszkania i na części obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Wokół jest z kolei strefa płatnego parkowania, dlatego wielu kierowców zostawia auta za darmo właśnie na Twardej. W strefie zaś można parkować tylko w miejscach do tego przeznaczonych, czyli na oznakowanych parkingach.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA