Podejrzana o atak przy CNK 15-latka odpowie jak osoba dorosła? Jest wniosek

Piętnastolatka, która miała ugodzić nożem siedemnastoletniego Rafała z Marek przy stacji metra Centrum Nauki Kopernik, może odpowiedzieć za ten czyn jako osoba dorosła. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba przekazał, że jest wniosek w tej sprawie.

Jest wniosek w sprawie piętnastolatki, która miała ugodzić nożem siedemnastoletniego Rafała z Marek. Może ona odpowiedzieć za ten czyn jako osoba dorosła.

— Istnieje możliwość, by osoba nieletnia, która ukończyła 15. rok życia, mogła odpowiadać jak dorosły w oparciu o art. 10 par. 2 kodeksu karnego — powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.

Napaść z użyciem noża miała miejsce w piątek późnym wieczorem przy stacji metra Centrum Nauki Kopernik. Siedemnastolatek trafił do szpitala w stanie krytycznym, a w poniedziałek rano zmarł.

Piotr Skiba powiedział, że dziewczynę umieszczono w ośrodku dla nieletnich. W sprawie zatrzymano jeszcze dwóch dziewiętnastolatków. Stawiane i podtrzymywane są im zarzuty dotyczące między innymi nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu.

— Następnie poplecznictwa stosowanego w ramach tego postępowania karnego, które się toczy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ. Chodzi tutaj o ułatwienie ucieczki z miejsca zdarzenia tej 15-latce, jak również ukrywania narzędzia zbrodni — przekazał prokurator Skiba.

Postępowanie jest prowadzone w kierunku zabójstwa. Motywy były prozaiczne.

— Doszło do pewnej wymiany zdań, do pewnej sprzeczki, która w pewnym momencie zakończyła się ekscesem, czyli użyciem przez jedną z osób tam będących, narzędzia w postaci noża. To piętnastolatka zadała cios — powiedział prokurator Skiba.

Prokuratura zarządziła przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego siedemnastolatka. Zabezpieczona została także dokumentacja lekarska ofiary.

