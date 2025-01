Kongres USA zatwierdzi dziś wybory prezydenckie i zwycięstwo Donalda Trumpa 06.01.2025 12:50 Członkowie obu izb amerykańskiego parlamentu spotkają się dziś na wspólnej sesji formalnie podliczyć głosy elektorskie z listopadowych wyborów prezydenckich. W ten sposób Donald Trump zostanie formalnie uznany 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump obejmie urząd za dwa tygodnie.

Kongres USA zatwierdzi dziś prezydenturę Donalda Trumpa (autor: SHAWN THEW)

Obie izby Kongresu spotkają się na specjalnym połączonym posiedzeniu, by oficjalnie policzyć głosy elektorskie i zatwierdzić ich wynik. Procedurze przewodniczyć będzie wiceprezydent Kamala Harris - odbędzie się ona według nowego prawa, mającego na celu uniknąć powtórki z 2021 r.

Posiedzenie, które formalnie zwieńczy proces wyboru prezydenta USA, rozpocznie się o godzinie 13. czasu lokalnego (19. w Polsce). Pod przewodnictwem Harris - która jako wiceprezydent pełni też rolę przewodniczącej Senatu - kongresmeni z obydwu partii będą otwierać mahoniowe skrzynki, zawierające certyfikaty głosów elektorskich z każdego stanu (w kolejności alfabetycznej) oraz Dystryktu Kolumbii. Po ich podliczeniu prowadząca obrady Kamala Harris ogłosi zwycięstwo swojego rywala w tegorocznym wyścigu do Białego Domu, Donalda Trumpa, który zdobył 312 głosów wobec 226 kandydatki Demokratów.

Procedura według nowego prawa

Poniedziałkowa procedura - jak co cztery lata przypadająca 6 stycznia - po raz pierwszy odbędzie się według nowego prawa, przyjętego przez Kongres, by uniknąć chaosu i niepewności sprzed czterech lat i utrudnić zgłaszanie obiekcji wobec głosów. Według nowego prawa, aby protest został rozpatrzony, musi mieć poparcie nie jednego kongresmena lub senatora, lecz 1/5 deputowanych obydwu izb (20 senatorów i 87 członków Izby Reprezentantów). Ustawa potwierdziła i uściśliła też ceremonialną rolę wiceprezydenta, co jest odpowiedzią na naciski Donalda Trumpa i jego sympatyków na wiceprezydenta Pence'a, by unieważnił wynik wyborów 2020 r.

Jak dotąd w historii tylko dwa razy zgłoszono taki formalny sprzeciw. W 2021 r. stronnicy Trumpa oprotestowali certyfikaty głosów z Pensylwanii i Arizony, lecz zostały one odrzucone przez obydwie izby w drodze głosowania - choć stało się to już po ataku sympatyków Trumpa na Kapitol. Wcześniej w 2005 r. zwycięstwo George'a W. Busha w Ohio zakwestionowały dwie polityczki Demokratów, lecz ich protest odrzucono również w ten sam sposób.

Zabezpieczony Kapitol

Mimo że tegorocznemu posiedzeniu nie towarzyszą podobne kontrowersje i napięcia, jak w 2021 r., policja Kapitolu i władze miasta zastosowały wzmocnione środki bezpieczeństwa, ustawiając wokół Wzgórza Kapitolińskiego wysokie metalowe płoty. Do posiedzenia dojdzie mimo zapowiadanej przez prognozy śnieżycy, która ma przynieść do 60 cm śniegu. Jeszcze przed nadejściem burzy zdecydowano o zamknięciu wszystkich innych urzędów federalnych w Waszyngtonie.

Ogłoszenie zwycięstwa Donalda Trumpa przez Kongres będzie ostatnim krokiem formalnym przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Inauguracja drugiej kadencji Trumpa rozpocznie się w południe 20 stycznia.

Czytaj też: Polska i Niemcy mogą mówić jednym głosem ws. Ukrainy? Ekspert PISM w RDC