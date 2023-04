Nowa trasa Biegu Konstytucji 3 Maja. Ruszyły zapisy RDC 05.04.2023 20:42 Ruszyły zapisy na tegoroczny Bieg Konstytucji 3 Maja. Organizatorzy poinformowali o nowej, widowiskowej trasie ze startem i metą na Nowym Świecie. Limit uczestników wynosi 4 tys.

Nowa trasa Biegu Konstytucji 3 Maja. Ruszyły zapisy (autor: Aktywna Warszawa)

W środę, 5 kwietnia o godz. 12 ruszyły zapisy na tegoroczną edycję Biegu Konstytucji 3 Maja - rejestracja dostępna jest na stronie internetowej.

Start biegu: 3 maja, godz. 10. Pięć minut później wyruszy grupa nordic walking.

Nowa trasa

Nowa, zmieniona trasa jest szybka i bogata w walory estetyczne, a liczba zakrętów została ograniczona do minimum. Biegacze mają 55 minut na pokonanie pięciokilometrowego dystansu. Po starcie, uczestnicy dobiegną do ronda generała Charles'a de Gaulle'a i skręcą w Aleje Jerozolimskie w kierunku wschodnim - w lewo. Następnie udadzą się na Most Poniatowskiego.

Po zbiegnięciu z mostu wykonają nawrót na Rondzie Waszyngtona i wrócą tą samą trasą, ale prowadzącą przeciwnym pasem. Meta zlokalizowana będzie przy ul. Nowy Świat.

- Trasa jest nie tylko spektakularna, ale mocno związana z rocznicą 3 maja. Wszak książę Józef Poniatowski, którego imię nosi centralny most stolicy, był jednym z bohaterów okresu Sejmu Czteroletniego. To jego żołnierska postawa sprawiła, że pierwsza w historii Europy ustawa zasadnicza mogła być w ogóle uchwalona - podkreśla Marek Tronina, dyrektor Fundacji „Maraton Warszawski”, która współorganizuje bieg.

Zawody otwierają 31. edycję Warszawskiej Triady Biegowej. Zalicza się do niej też Bieg Powstania oraz Bieg Niepodległości.

Czytaj też: Legia Warszawa pierwszym finalistą Pucharu Polski. Wojskowi pokonali KKS Kalisz