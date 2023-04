Zakupy dla zwierzaka? Zrób to sprawnie w Zoo24! 29.04.2023 15:36 Pies, kot, królik, chomik, świnka morska, a nawet rybki to nie tylko przyjemność, ale także obowiązki. Wie o tym każdy właściciel pupila. Weterynarz, zakup karmy, pamiętanie o szczepieniach, sprzątanie – trzeba przyznać, że jest, co robić. Na szczęście, zakupy dla zwierzaka można bardzo usprawnić. W Zoo24 kupisz wszystko, czego potrzebujesz.

Zoo24 – wszystko w jednym miejscu

Tu ulubiona karma, gdzieś indziej zabawki dla psa i obroża – tak czasem wyglądają zakupy dla zwierząt. Kupowanie w różnych miejscach nie tylko zwiększa koszty przesyłki, ale pochłania czas. W Zoo24 możesz kupić wszystko, czego potrzebujesz dla niemal każdego zwierzaka domowego – od karmy, poprzez akcesoria, aż po leki i karmy specjalistyczne. Dzięki temu oszczędzasz czas, pieniądze i masz pewność, że kupisz to, co chcesz dla psów, kotów, ptaków, małych zwierząt i ryb. Dodatkowo możesz skorzystać z darmowych dostaw, co sprawia, że zakupy są jeszcze korzystniejsze!

Tańsze zakupy w programie lojalnościowym

Cena jest ważnym wyznacznikiem w podejmowaniu decyzji zakupowych. W Zoo24 możesz mieć pewność, że każdy produkt to dobra oferta. To jednak nie wszystko. Stworzony program lojalnościowy sprawia, że zakupy są jeszcze tańsze! Za każde zakupy otrzymujesz 3% zwrotu. Dzięki temu każde kolejne zamówienie jest korzystniejsze cenowo. Przy regularnych zakupach dla zwierzaka w ciągu roku może to dawać spore oszczędności, zwłaszcza jeśli skorzystasz także z darmowej przesyłki.

Możesz się rozmyślić, czyli bezproblemowe zwroty

Choć zwykle wiesz, jaką karmę czy przysmak kupić, to przy zakupie legowiska, kagańca, akcesoriów do akwarium oraz innych rzeczy możesz zmienić zdanie, po obejrzeniu ich na żywo. W Zoo24 to nie problem! Masz aż 30 dni, by podjąć decyzję. Dzięki temu możesz kupować bez obaw, mając pewność, że w razie, gdyby zakup nie spełniał Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić.

Zoo24 to także drogeria dla zwierząt!

Pielęgnacja pupili jest bardzo ważna dla ich dobrostanu i komfortu. Szampony, odżywki, grzebienie, szczotki czy nożyczki – to wszystko także możesz kupić w Zoo24. Marka współpracuje z brandami, które znane są ze skuteczności i bezpieczeństwa działania swoich produktów, dlatego bez problemu znajdziesz w sklepie ulubione kosmetyki dla swojego zwierzaka, bez względu na to, czy będzie to kot, pies czy inny pupil.

Marka Zoo24 to sposób na zakup dobrej jakości produktów popularnych marek w jednym miejscu w korzystnej cenie. Szybko, sprawnie i wygodnie.