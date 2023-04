Części rolnicze – rodzaje i eksploatacja 28.04.2023 13:52 Dynamiczny rozwój rolnictwa powoduje wzrastające zapotrzebowanie na wyspecjalizowane maszyny rolnicze. Ich eksploatacja pociąga za sobą konieczność wymiany niektórych ich komponentów. Części rolnicze w maszynach wykorzystywanych w pracy na roli zużywają się. Ulegają awariom, a w niektórych przypadkach wpływają nawet na długotrwałe unieruchomienie pojazdu. Warto zatem znać podstawowe komponenty, które najczęściej wymienia się w poszczególnych maszynach rolniczych. Każdy z nich można szybko znaleźć w odpowiednim katalogu producenta. Również specjaliści pracujący w sklepach internetowych i stacjonarnych służą pomocą i fachowym doradztwem.

1

Dzięki wykorzystaniu maszyn rolniczych możliwe staje się znaczne ograniczenie ilości koniecznej do wykonania ręcznej pracy człowieka. Wówczas cały proces wykonywania poszczególnych zadań w gospodarstwie rolnym przebiega sprawniej i szybciej. Rosnące zapotrzebowanie na maszyny rolnicze i części do nich związane jest zarówno z rozwojem gospodarstw, jak i ze wsparciem, jakie rolnicy otrzymują w formie dotacji i dofinansowań. Największy poziom eksploatacji i zużycia części rolniczych zauważają rolnicy pracujący w dużych gospodarstwach rolnych. Używa się w nich bardzo duży różnorodnego sprzętu.

Zapotrzebowanie na maszyny i części rolnicze w polskich gospodarstwach a rozwój rolnictwa

Części rolnicze potrzebne są każdemu rolnikowi. Rozwój rolnictwa i transformacja technologiczna w Polsce dotyczy bowiem zarówno dużych, jak i małych gospodarstw. Wzrost zapotrzebowania na maszyny rolnicze i ich komponenty jest zatem jak najbardziej zauważalny. Niemal każda maszyna rolnicza może jednak ulec awarii, podobnie jak inne pojazdy. W gospodarstwach potrzebne są specjalistyczne i kosztowne maszyny, które umożliwiają uprawę najbardziej wymagających roślin i ich odmian.

W dużych gospodarstwach, oprócz kosztownych urządzeń, zatrudnieni są najczęściej pracownicy. Proces produkcji jest zatem zorganizowany w taki sposób, by przy jak najmniejszych nakładach pracy przynosił jak najwyższy zysk. Dla zwiększenia zbiorów konieczne jest zbudowanie zaawansowanego technologicznie parku maszynowego. Właściciele gospodarstw nie mogą ponadto pozwolić sobie na przestój. Najczęściej wiąże się on z awaryjnym unieruchomieniem maszyny rolniczej. Każda usterka stanowi zagrożenie dla sytuacji ekonomicznej i materialnej rolnika. Konieczność wymiany części rolniczych w środku sezonu może stać się jego największym koszmarem. Dlatego warto dbać o stan maszyn.

Najczęściej wykorzystywane maszyny rolnicze w Polsce w 2023 roku

Współcześni rolnicy wykorzystują wiele technologii, zwiększając wydajność maszyn i efektywność technologiczną gospodarstwa. Maszyny rolnicze dzieli się ze względu na ich zastosowanie. Mogą służyć przetwarzaniu ziemi, nawożeniu, zbiorom plonów i ich transportowi. Na polskich polach najczęściej można spotkać kultywatory, pługi, glebogryzarki oraz brony. Popularne są również siewniki, rozrzutniki, opryskiwacze. Jako sprzęt żniwny wykorzystuje się głównie kombajny zbożowe, kosiarki i prasy. Pomoc w zbieraniu plonów umożliwiają zgrabiarki, ładowarki teleskopowe i przyczepy samozbierające. Każda maszyna rolnicza może ulec usterce lub awarii. Co więcej, poszczególne komponenty maszyn stopniowo zużywają się, wymuszając na właścicielu ich okresową wymianę.

Szeroki wybór części do ciągników i innych maszyn – Claas, New Holland, John Deere, Massey Ferguson

Wśród sprawdzonych producentów części rolniczych wymienia się marki takie jak: New Holland, John Deere, Kuhn Rauch, Zetor, Massey Ferguson, Claas, Fendt, Hylmet. Oferują oni komponenty, wśród których największą popularnością cieszą się pompy paliwa, filtry hydrauliczne, chłodnice, sprzęgła, filtry oleju, filtry paliwa czy filtry powietrza. Rolnikom potrzebne są też alternatory, szybkozłączki, uszczelnienia, elementy łączeniowe, elementy wspomagania układu kierowniczego, części do skrzyni biegów i elementy zawieszenia. Wszystkie z nich oferowane są zarówno specjalistom w dziedzinie rolnictwa, przedsiębiorcom, klientom indywidualnym, jak i hobbystom.

Oferta rynkowa części do maszyn rolniczych – co polecają stacjonarne i internetowe sklepy rolnicze?

Współczesna oferta maszyn rolniczych jest zróżnicowana i bardzo bogata. Niemal nieograniczony dostęp do rynków zagranicznych stwarza dodatkowe możliwości pozyskiwania oryginalnych części rolniczych od wiodących producentów, a nawet zamienników. Sklep internetowy GALOP oferuje części rolnicze od wielu producentów. Zapewnia bogaty asortyment różnorodnych komponentów. W katalogu produktów dostępne są części do ciągników rolniczych, kombajnów i sieczkarek. To także części do ładowarek, maszyn uprawowych (siewników, agregatów, bron, pługów) i zielonkowych (kosiarek, przetrząsarek, przyczep). Klienci często poszukują także elementów do rozsiewaczy, opryskiwaczy, rozrzutników i wszelkiego rodzaju przystawek. W dobrze wyposażonym sklepie z częściami do ciągników i maszyn rolniczych nie może zabraknąć olejów, smarów, a nawet opon i felg oraz innych akcesoriów. W grupie tych ostatnich największą popularnością cieszą się klucze oraz prostowniki. Wszystko to można znaleźć w firmie GALOP.

Sklep internetowy – szeroki wybór części zamiennych do maszyn od sprawdzonych producentów i szybka dostawa

Oryginalne części do maszyn rolniczych charakteryzują się wysoką jakością wykonania. Cecha ta determinuje ich trwałość i funkcjonalność. Dzięki temu mogą służyć przez długi czas. Dystrybutorzy troszczą się o odpowiedni stan techniczny oferowanego sprzętu. Podczas procesu sprzedaży części służą również fachowym doradztwem. Sprawność maszyn rolniczych przekłada się na większe plony i wysoką efektywność pracy w gospodarstwie rolnym.

Korzystając z możliwości szerokiego wyboru części zamiennych do maszyn w sklepie internetowym, warto zwrócić szczególną uwagę na proces doboru komponentu do sprzętu. Części rolnicze należy dobrać do modelu i parametrów technicznych maszyny. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której rolnik decyduje się na zakup oryginalnych części uznanych producentów, jak i nieoryginalnych części zamiennych. Szybka wysyłka asortymentu ze sklepu internetowego zlecana jest po akceptacji zamówienia. Sklep GALOP oferuje pomoc w doborze odpowiednich części.

Jak dbać o dobry stan techniczny części do ciągników rolniczych i innych maszyn?

Długowieczność, na jakiej zależy rolnikom kupującym maszyny i części rolnicze, uzależniona jest głównie od warunków ich eksploatacji. Dotyczą one przede wszystkim sposobów użytkowania sprzętu. Istotne jest także jego przechowywanie, serwisowanie i obsługa techniczna. Nawet jeżeli klient zainwestuje w elementy pochodzące od najlepszych producentów, nie może oczekiwać, że nigdy się nie zużyją i nie ulegną awarii.

Warto zadbać zatem o okresową wymianę płynów eksploatacyjnych i zabezpieczenie powłok ochronnych maszyny. Te podstawowe czynności określa się mianem obsługi technicznej pojazdu. Jej celem jest zmniejszenie ryzyka pogarszania się właściwości użytkowych maszyn. Dzięki temu można je przygotować do bezawaryjnej pracy. Co więcej, sezonowość wykorzystywania poszczególnych maszyn również sprzyja ich awariom. W praktyce użytkowania należy zatem stosować obsługę codzienną. Składają się na nią takie czynności jak: mycie, czyszczenie, smarowanie, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, regulacja, kontrola układów. Przed rozpoczęciem pracy w sezonie, czyli po okresowym przechowywaniu maszyny, należy w odpowiedni sposób przygotować ją do rozruchu. Trzeba usunąć środki ochrony czasowej, wprowadzić smary do punktów smarowniczych. Koniecznie należy zamontować paski klinowe, akumulator i pozostałe wyposażenie oraz wykonać próbę pracy maszyny.