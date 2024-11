Podwyżki za odpady segregowane w Sokołowie Podlaskim. „Te koszty będą rosły” Beata Głozak 21.11.2024 08:33 W Sokołowie Podlaskim odbiór śmieci jest droższy niż w Siedlcach. Od stycznia sokołowianie za odpady segregowane zapłacą 32 złote od osoby, czyli o 4 więcej niż siedlczanie. Burmistrz miasta Iwona Kublik tłumaczy, że jednym z powodów jest bardzo słaba segregacja. – Zagospodarowanie odpadów zmieszanych jest dwukrotnie albo i więcej razy większe od odpadów, które odzyskujemy – mówi.

Odbiór śmieci (autor: RDC/zdjęcie ilustracyjne)

Od stycznia mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego będą płacić za odpady segregowane 32 zł od osoby – to o 4 zł więcej niż mieszkańcy Siedlec.

Jak tłumaczy burmistrz miasta, podwyżki są spowodowane bardzo słabą segregacją.

– Trzy czwarte to są odpady zmieszane. Zagospodarowanie odpadów zmieszanych jest dwukrotnie albo i więcej razy większe od odpadów, które odzyskujemy. Niestety tymi kosztami jesteśmy obciążani, one rosną i będą rosły – mówi Iwona Kublik.

Tymczasem mieszkańcy twierdzą, że zwracają uwagę na to, co i do jakiego worka wrzucają.

Władze Sokołowa nie ukrywają, że liczą, iż wyższe stawki zmobilizują mieszkańców do prawidłowej segregacji.

Podobne problemy mają również gminy. W Korczewie urzędnicy będą sprawdzać, co mieszkańcy wrzucają do worków. Jeśli zamiast odpadów selektywnych będą zmieszane, worki zostaną na posesjach.

