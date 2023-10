Kolejarze wyszkolą się w Siedlcach. „To będzie jedyne takie miejsce w kraju” Beata Głozak 05.10.2023 21:19 Jedyne takie miejsce w kraju — tak opisuje Branżowe Centrum Umiejętności w branży kolejowej w Siedlcach prezydent miasta. Jest już umowa na projekt i budowę. Warta ponad 14 mln złotych inwestycja ma być gotowa w listopadzie przyszłego roku. — Jak ktoś będzie chciał zmieniać kwalifikacje, czy je uzupełniać to będzie przyjeżdżał do Siedlec — mówi Andrzej Sitnik.

1 Na zdjęciu od lewej przedstawiciel wykonawcy, prezydent miasta i dyrektorka ZSP nr 6 (autor: RDC)

Jest umowa na projekt i budowę Branżowego Centrum Umiejętności w branży kolejowej w Siedlcach. Warta ponad 14 mln złotych inwestycja ma być gotowa w listopadzie przyszłego roku.

Prezydent miasta Andrzej Sitnik podkreśla, że to będzie jedyne takie miejsce w kraju.

— Jak ktoś będzie chciał zmieniać kwalifikacje, czy je uzupełniać to będzie przyjeżdżał do Siedlec. To bardzo cenne, ponieważ zawody się zmieniają, zapotrzebowanie się również zmienia, a więc będzie można tutaj zawsze uzupełnić sobie kwalifikacje, co oznacza, mieć ofertę dla pracodawców — mówi Sitnik.

Kształcenie w czterech zawodach

Kolejowe BCU powstanie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6, czyli popularnej „Kolejówce”.

Dyrektor szkoły Monika Kowalczyk zaznacza, że BCU będzie kształciło w czterech zawodach.

— Technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych, technik elektor-energetyk transportu szynowego i mechanik pojazdów kolejowych. W ramach tych zawodów w Branżowym Centrum będą kursy nadające uprawnienia, dzięki temu uczniowie będą mogli ponieść swoje kwalifikacje, bądź nabyć dodatkowe umiejętności zawodowe — oznajmia Kowalczyk.

Zajęcia będą prowadzić pracownicy PKP Intercity. To we współpracy z tą firmą powstaje ośrodek. Przez pierwsze dwa lata zajęcia będą bezpłatne.

Branżowe Centra Umiejętności to pomysł ministerstwa edukacji. Zakłada uruchomienie ponad 100 takich miejsc w kraju.

