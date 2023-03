Rektor WUM o medykach w Ukrainie: Rosjanie strzelali do nich jak do kaczek Cyryl Skiba 15.03.2023 13:16 Pierwsi ukraińscy lekarze już wyszkoleni z medycyny pola walki. „Mogą już pracować jako instruktorzy” powiedział w Poranku RDC rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zbigniew Gaciong. Rektor WUM opowiedział na naszej antenie o kolejnych planach szkoleniowych.

Polacy uczą ukraińskich lekarzy i felczerów medycyny pola walki. Wyszkolono już 500 osób. Akcję prowadzą ratownicy i specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektor uczelni, Zbigniew Gaciong opowiadał o tym procesie w Poranku RDC. Wszystko odbywa się w specjalnie udostępnionej stacji ratownictwa w Iwano-Frankiwsku.

– Szkolimy z zakresu medycyny pola walki. Zasady udzielania pomocy są inne. Poza tym ratownik, który wkracza na pole walki jest też żołnierzem. Czyli wszystkie procedury, które wykonują, wykonują mając na plecach karabin i niestety bywa tak, że niejednokrotnie musi użyć tego karabinu dla właśneij obrony czy dla ochrony rannego kolegi – mówił Gaciong.

– Idziemy krok, tworzymy ośrodek szkoleniowy medycyny ratunkowej w Ukrainie – powiedział Gaciong.

– W tej chwili mamy już 30 osób wyszkolonych, które przeszły bardziej zaawansowane formy i mogą już pracować jako instruktorzy. Pracujemy nad utworzeniem ośrodka w Kijowie, który byłby już przeznaczony wyłącznie dla szkolenia instruktorów, którzy przechodziliby przez procedury pozwalające uzyskać np. odpowiednie certyfikaty rozpoznawalne w krajach NATO – mówił Gaciong.

Merytoryczny nadzór nad szkoleniami z ramienia WUM będzie sprawował dr Marcin Podgórski z Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Do Iwano-Frankowska przekazano już m.in. trenażery do nauki tamowania krwotoków i wiele innego sprzętu, który będzie wykorzystywany do szkoleń lekarzy i felczerów. Do tego leki, apteczki i sprzęt do wykorzystania przez ukraińskich ratowników od zaraz - łącznie o wartości około 200 tysięcy złotych.

Porozumienie w sprawie ośrodka szkoleniowego w Klinicznym Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku w Ukrainie podpisały władze placówki z przedstawicielami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku.

