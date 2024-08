Przedterminowe wybory w Pułtusku w październiku. Burmistrz zrzekł się mandatu Alicja Śmiecińska 20.08.2024 18:42 13 października odbędą się przedterminowe wybory na burmistrza Pułtuska. Zwycięzca ostatniego głosowania Krzysztof Nuszkiewicz zrzekł się mandatu. Nie mógł pełnić swojej funkcji w związku ze sądowymi sprawami - tłumaczy Andrzej Niesłuchowski, zastępujący sekretarza miasta.

Burmistrz Pułtuska zawieszony przez premiera (autor: Krzysztof Nuszkiewicz/FB)

Przedterminowe wybory na burmistrza Pułtuska odbędą się 13 października. Krzysztof Nuszkiewicz zrzekł się mandatu.

- Nie mógł pełnić swojej funkcji w związku z zakazami sądowymi, mającymi związek z toczącymi się sprawami w sądzie. Do 29 sierpnia jest to dzień, do którego można składać zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego - mówi Andrzej Niesłuchowski, zastępujący sekretarza miasta w Pułtusku



Z kolei do 14 września mogą się zgłaszać kandydaci na nowego burmistrza Pułtuska.

Zawieszony przez premiera

Obecnie funkcję burmistrza pełni Marzena Cendrowska powołana przez premiera, który w maju zawiesił Krzysztofa Nuszkiewicza.

Powody podawał Polskiemu Radiu RDC wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

– Ze względu na decyzję prokuratury, która w 2018 roku nałożyła na niego postanowienie związane z zakazem podejmowania decyzji i organizowania kwestii dotyczących zamówień publicznych. Ta decyzja prokuratury powoduje, że obecnie nie ma możliwości objęcia mandatu, chyba że ta decyzja zostanie zmieniona sądowo – mówił.

W pierwszej turze Krzysztof Nuszkiewicz zdobył 45 proc. głosów. W drugiej poparło go ponad 63 proc. mieszkańców. Z kolei Marzena Cendrowska w wyborach w Pułtusku zajęła przedostatnie miejsce – zdobyła 7,36 proc. głosów.

