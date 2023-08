Z północnego Mazowsza do Warszawy. Jest przetarg na nowe połączenie kolejowe RDC 22.08.2023 07:04 PKP PLK ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowej linii Zegrze – Przasnysz - poinformowała w poniedziałek spółka. Podkreślono, że mieszkańcy Przasnysza, Makowa Mazowieckiego, Pułtuska i Serocka zyskają dojazd do stolicy.

Z północnego Mazowsza do Warszawy. Jest przetarg na nowe połączenie kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały w poniedziałek w komunikacie, że ogłosiły postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. "Wybrany w ramach przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy nowej, około 73-km, jednotorowej (na wybranych odcinkach dwutorowej) zelektryfikowanej linii kolejowej" - wskazano.

"Mieszkańcy Przasnysza, Makowa Mazowieckiego, Pułtuska i Serocka zyskają wygodny dojazd do stolicy. Projekt będzie realizowany w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r." - podała spółka.

Z Przasnysza do Warszawy w niewiele ponad godzinę

PKP PLK zaznaczyły, że czas przejazdu pociągiem między Warszawą a Przasnyszem szacowany jest na ok. 1 godz. i 15 minut. "Pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h" - poinformowano.

Jak podano w komunikacie, lepszy dostęp do kolei ma zapewnić 11 nowych stacji i przystanków, m.in. w Przasnyszu, Makowie Mazowieckim, Pułtusku, Serocku. "Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – wyposażone według potrzeb w windy i pochylnie. Będą wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie" - zaznaczono.

"Stworzenie połączenia kolejowego pozytywnie wpłynie na rozwój Północnego Mazowsza. Linia z Przasnysza do Warszawy to jeden z czterech projektów realizowanych w ramach rządowego programu Kolej+ w woj. mazowieckim. W realizacji są także przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej linii Sokołów Podlaski – Siedlce oraz Ostrów Mazowiecka – Małkinia. Podpisano także umowę z wykonawcą prac projektowych linii do Koziniec" – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Lepszy dojazd dla mieszkańców Kozienic

PKP PLK wskazały, że mieszkańcy Kozienic i okolic zyskają także lepszy dostęp do kolei dzięki budowie nowej ok. 23-km linii kolejowej Świerże Górne – Dobieszyn łączącej linię kolejową Janików - Świerże Górne (nr 77) z linią kolejową Warszawa Zachodnia – Radom Główny – Kraków Główny (nr 8). Umowa z wykonawcą projektu linii do Kozienic została podpisana w maju br. - dodano.

"Realizacja projektów z rządowego programu Kolej+ to jedno z wielu działań, które likwidują wykluczenie komunikacyjne" – ocenił prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego wartość to ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł z budżetu państwa i ok. 2 mld zł jednostek samorządu terytorialnego.

