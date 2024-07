Wstrząs w kopalni Rydułtowy. Ratownicy zlokalizowali ostatniego górnika RDC 12.07.2024 08:53 Ratownicy zlokalizowali miejsce, w którym znajduje się poszukiwany górnik z kopalni Rydułtowy - to najnowsze informacje w sprawie trwającej od wczoraj akcji ratunkowej. Wczoraj rano w kopalni doszło do silnego wstrząsu. W zagrożonym obszarze znajdowało się 78 górników. Poszukiwano dwóch zaginionych. Jednego z nich 41-latka odnaleziono wczoraj, niestety mężczyzna nie żyje.

Trwają poszukiwania ostatniego górnika poszkodowanego podczas wstrząsu w kopalni Rydułtowy (autor: PAP/Michał Meissner)

Ratownicy zlokalizowali miejsce, w którym znajduje się poszukiwany górnik z kopalni Rydułtowy - to najnowsze informacje w sprawie trwającej od wczoraj akcji ratunkowej. Jak przekazała rzeczniczka PGG Aleksandra Wysocka-Siembiga, w miejscu zawału obniżył się poziom metanu, a ratownicy są coraz bliżej poszukiwanego. Trudno jednak ocenić, jak długo jeszcze może potrwać akcja. Wczoraj rano w kopalni doszło do silnego wstrząsu. W zagrożonym obszarze znajdowało się 78 górników.

Nie żyje jeden z górników

Od czwartkowego rana trwało poszukiwanie dwóch pozostałych poszkodowanych. Późnym popołudniem prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa przekazał informację o zlokalizowaniu jednego z pracowników, wieczorem PGG przekazała informację o jego śmierci. Górnik, który zginął, miał 41 lat, w górnictwie pracował 21 lat. To siódma śmiertelna ofiara w polskim górnictwie węgla kamiennego w tym roku.

Przedstawiciele PGG i WUG opisywali w czwartek po południu, że akcja prowadzona jest w trudnych warunkach – zagrożenia metanowego i ryzyka ponownych wstrząsów. Z tego powodu tego dnia zastępy ratowników dwa razy były wycofywane do bazy. Czwartkowy wstrząs w dwóch miejscach poważnie zdeformował wyrobiska, w niektórych miejscach ratownicy muszą się czołgać. To znacząco utrudnia prowadzenie akcji.

Obok wybuchów metanu i pyłu węglowego podziemne wstrząsy należą do najczęstszych przyczyn wypadków górniczych. W tym roku z ich powodu zginęło już sześciu górników w kopalniach węgla kamiennego.

Z danych WUG wynika, że co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego notowanych jest ok. 1,5 tys. wstrząsów zaliczonych do kategorii wysokoenergetycznych (o magnitudzie powyżej 1,7). Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków. Te, które powodują uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni, nazywane są tąpnięciami.

Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii. Ze względu na różne warunki geologiczne niektóre wstrząsy są silnie odczuwane na powierzchni, inne są tam praktycznie niezauważalne (wstrząsy rejestrowane są także na terenach, gdzie działają kopalnie odkrywkowe).

Kopalnia "Rydułtowy" jest jednym z najstarszych czynnych zakładów wydobywczych na Górnym Śląsku, jej początki sięgają 1792 r. Według informacji PGG, eksploatacja ścian jest prowadzona pomiędzy poziomami 1000 m i 1200 m. Najgłębsze czynne wyrobiska znajdują się na poziomie około 1250 m. Zakład ma drugi stopień zagrożenia tąpaniami w trzystopniowej skali.

