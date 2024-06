Policjanci obrzuceni kamieniami na granicy z Białorusią. Uszkodzone dwa radiowozy RDC 05.06.2024 09:57 Policjanci obrzuceni kamieniami na polsko-białoruskiej granicy. Uszkodzone zostały dwa radiowozy. Stało się to podczas patrolu funkcjonariuszy. Do incydentu doszło około 5.30.

Policjanci obrzuceni kamieniami na granicy z Białorusią. Uszkodzone dwa radiowozy (autor: Polska Policja/X)

Dwa samochody policji zostały uszkodzone przez migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Stało się to podczas patrolu funkcjonariuszy. Do incydentu doszło około 5.30. Cudzoziemcy, którzy chcieli się przedostać nielegalnie do Polski, rzucali w policjantów kamieniami.

Chronimy Polską granicę.🇵🇱 Już pierwszej nocy obecności @PolskaPolicja na granicy polsko-białoruskiej doszło do kilku incydentów. Policjanci, udzielając wsparcia na linii granicy funkcjonariuszom @Straz_Graniczna, zostali obrzuceni kamieniami przez osoby znajdujące się na terenie… pic.twitter.com/tXjAYNudZN — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 5, 2024

Na granicy coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych incydentów, a cudzoziemcy są coraz bardziej agresywni. Przed tygodniem w Dubiczach Cerkiewnych migranci zaatakowali nożem żołnierza, który do dziś przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki, ale stabilny.

Żołnierze apelują o oddawania krwi. Pilnie poszukiwana jest grupa zero Rh+. Zbiórka planowana jest dziś w Czeremsze, w piątek w Hajnówce i w niedzielę w Zabłudowie.

To niestety nie jedyne takie przypadki agresji. W poniedziałek z obrażeniami głowy trafił do szpitala funkcjonariusz Straży Granicznej, którego jeden z migrantów uderzył konarem drzewa. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że na granicę będą wysłane oddziały policji, doświadczone w działaniach wobec agresywnego tłumu. Od dziś odpowiednie szkolenia rozpoczną też żołnierze i strażnicy graniczni.

Z powodu tych nasilających się ataków migrantów rząd chce tez wprowadzić strefę buforową na granicy z Białorusią. Minister Siemoniak poinformował, że przez najbliższe dni będą prowadzone konsultacje w tej sprawie.

