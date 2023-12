Jak uniknąć kłótni przy wigilijnym stole? Psycholog radzi, jak odpowiedzieć na niewygodne pytania Cyryl Skiba 24.12.2023 16:19 „Kiedy przyprowadzisz jakiegoś kawalera?”, „To już chyba czas na dziecko” czy „Czyżbyś przytyła?”. Przy wigilijnym stole o konflikt nie trudno. Zapytaliśmy psychologa o to, jak nie dać się wyprowadzić z równowagi.

Boże Narodzenie (autor: pixabay)

Rozmawiajmy o tym co łączy, a nie co dzieli - radzi psycholog. Przy wigilijnym stole o konflikt nie trudno. Rozmawiamy z psychologiem o tym, jak nie dać się wyprowadzić z równowagi. Psycholog, psychoterapeuta Agnieszka Abramiuk-Szyszko doradza, jakich tematów unikać.

- To, co na pewno sprzyja kłótni, to tematy mocno polaryzujące, tj. polityka, finanse, kwestie światopoglądowe. Takim tematem może być też religia, jednak trudno nie rozmawiać o religii, obchodząc święta Bożego Narodzenia. Warto jednak pamiętać, że stosunek do religii może być różny - mówi ekspertka.

Nieświadomie możemy kogoś zranić niefortunnym pytaniem.

- Są to wszelkie pytania i komentarze, które nie są rzucone wprost, ale mogą zadać drugiej osobie wiele cierpienia. To np. życzenia dziecka dla bezdzietnej pary, która może się zmagać z bezpłodnością albo komentarze dotyczące wyglądu drugiej osoby. Rozmawiajmy o tym, co może nas łączyć a nie dzielić - dodaje Abramiuk-Szyszko.





Szukajmy spokoju w sobie, gdy sytuacja jest już na „ostrzu noża”.

- Nie mamy wpływu na drugą osobę, więc możemy bazować na jedynie swojej reakcji. Warto tutaj przyjąć asertywną postawę, która nie jest ani lękowym uniknięciem tematu ani agresywnym odwetem. Na takie pytania można odpowiedzieć krótko „Nie życzę sobie takich pytań” lub „Nie mam ochoty o tym rozmawiać” - radzi psycholog.





Psycholog podsumowuje - stawiając własne granice, warto też widzieć granice innych.

