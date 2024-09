Grupa dywersantów rozbita. Od stycznia aresztowano kilkanaście osób RDC 09.09.2024 10:44 W ostatnich dniach dzięki współpracy służb udało się rozbić grupę dywersantów, której celem było wyłudzenie informacji, doprowadzenie do szantaży indywidualnych i instytucjonalnych i prowadzić de facto cyberwojny – powiedział w poniedziałek minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wyjaśnił, że chodziło o firmy związane z obszarem bezpieczeństwa.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (autor: Tomasz Gzell/PAP)

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej związanej z cyberbezpieczeństwem minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił uwagę, że tylko „w pierwszym półroczu 2024 r. zgłoszono ponad 400 tys. incydentów związanych z cyberatakami” i podjęto ok. 100 tys. działań służb związanych z rozpoznaniem tych, które rzeczywiście wskazywały na ataki. – To pokazuje, że rok do roku zwiększyła się liczba (incydentów – przyp. red.) o 100 proc. – powiedział. Dodał, że w całym 2023 roku zgłoszono 370 tys. incydentów.

Podkreślił, że polskie służby z pełną odpowiedzialnością działają, żeby zapobiegać różnego rodzaju incydentom już na poziomie ich wykrywania.

Obce służby w Polsce – co robią?

– W ostatnich dniach dzięki współpracy służb związanych z Ministrem Koordynatorem Służb i służb zaangażowanych przy Ministerstwie Cyfryzacji udało się rozbić grupę dywersantów, która w Polsce miała określone cele i była adresowana z określonego miejsca – poinformował Gawkowski.

Powiedział, że celem działań białoruskich i rosyjskich służb w Polsce w zakresie cyberbezpieczeństwa było wyłudzenie informacji, doprowadzenie do szantaży indywidualnych i instytucjonalnych i prowadzić de facto cyberwojny.

– Zaczęło się od POLAD-y, która była elementem szerszej gry operacyjnej służb, które miały za zadanie na jej podstawie wypracować wektory wejścia do innych polskich instytucji tych na poziomie samorządowym i tych na poziomie firm państwowych, które związane są z obszarem bezpieczeństwa – powiedział minister cyfryzacji.

Zapewnił, że wszystkie te instytucje zostały przez służby poinformowane. – Są one objęte postępowaniem operacyjnym, ale cel operacyjny, który wyznaczyli sobie adwersarze, czyli wejście, wyłudzenie danych, a później szantaże, został zatrzymany – powiedział Gawkowski. Jak zaznaczył, że to olbrzymi sukces Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i Naukowo-Acharyjnickiej Sieci Komputerowej, przy współpracy oczywiście ze służbami wojskowymi.

Wyjaśnił, że celem ataków było doprowadzenie do paraliżu w zakresie politycznym, militarnym i gospodarczym państwa.

Powiedział, że służby, które są w zarządzaniu pana ministra (Tomasza Siemoniaka – przyp. red.) i te, które współpracują w ramach Ministerstwa Cyfryzacji, co tydzień spotykają się na połączonych centrach operacji cyberbezpieczeństwa" Tam koordynacja została wzniesiona na wyższy poziom.

Dodał, że takie incydenty, jak w przypadku chociażby PAP-u realizowane są w czasie rzeczywistym. – Przy współpracy z ministrem widzieliście państwo, że w przypadku PAP-u reakcje były w ciągu minut – dodał.

Zatrzymani ws. aktów dywersji

Gawkowski zwrócił również uwagę na akty dywersji, z którymi walczy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja. – Od stycznia tego roku jest kilkanaście osób aresztowanych w związku z planowaniem i próbami podjęcia dywersji. Te działania zawsze też mają swoje odzwierciedlenie w sieci, czy to jeśli chodzi o organizację, czy jeśli chodzi o propagandę wokół tych spraw – mówił Siemoniak.

Zaznaczył, że wyciągając wnioski z tych sytuacji, wzięto pod uwagę, że niektóre przepisy obowiązują dziesiątki lat. – Chcemy podjąć trud zmian w przepisach – dodał, wskazując, że będzie to wspólne działanie z wicepremierem, ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim i z całym rządem.

Podkreślił, że kierunek tych zmian powinien być taki, by rozszerzyć przepisy, które dotyczą komunikacji elektronicznej.

– Chcielibyśmy też móc zapewnić w ramach retencji danych, żeby rozmaici operatorzy byli zobowiązani, by przetrzymywać te dane na terytorium Polski, a nie na zagranicznych serwerach. Chcielibyśmy też, aby to wszystko, co dotyczy tranzytu telekomunikacyjnego przez Polskę, nie było poza wiedzą i kontrolą polskich władz – powiedział Siemoniak.

Przypomniał, że tydzień temu Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący zwalczania treści terrorystycznych w Internecie.

