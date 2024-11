MOPS w Płońsku rozpoczyna wydawanie bezpłatnych posiłków dla potrzebujących Katarzyna Piórkowska 12.11.2024 07:38 Dziś w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku rusza akcja wydawania bezpłatnych posiłków. Przy ul. Kolbego 9 gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem czeka na osoby o niskich dochodach albo bez dochodów, a także na każdego głodnego. Nie jest potrzebne żadne skierowanie.

Posiłki dla potrzebujących w Płońsku (autor: UM Płońsk)

We wtorek, 12 listopada rusza akcja wydawania bezpłatnych posiłków dla potrzebujących. Organizatorami są Burmistrz Miasto Płońsk Andrzej Pietrasik oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku.

- Uruchamiamy akcję wydawania bezpłatnych, ciepłych posiłków dla potrzebujących. Od poniedziałku do piątku. I zawsze rozpoczynamy wydawanie posiłków o godzinie 12. Akcja trwa do wiosny - mówi rzecznik płońskiego ratusza Filip Przedpełski.



W poprzednim sezonie od listopada do marca w Płońsku wydano blisko 7 tys. posiłków.

Czytaj też: Radomski Caritas i Straż Miejska z zimową zbiórką dla osób bezdomnych