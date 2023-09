Miał 2 promile i zakaz prowadzenia pojazdów. 52-latek zatrzymany przez policyjne małżeństwo po służbie Cyryl Skiba 19.09.2023 08:38 Prawie 2 promile alkoholu w organizmie miał kierowca dostawczego volkswagena zatrzymany przez policyjne małżeństwo w czasie wolnym od służby. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na mężczyznę na stacji paliw, gdy chwiejnym krokiem podszedł do auta, a następnie nie zachowując prostego toru jazdy, wyjechał na drogę. 52-latek, który ma czynny zakaz prowadzenia pojazdów, za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

Policja (autor: Policja)

Prawie 2 promile alkohol umiał kierowca dostawczaka zatrzymany przez policyjne małżeństwo. Para była w trakcie zakupów, po godzinach pracy. Zajechali na stację paliw w gminie Baboszewo. Tam zwrócili uwagę na pijanego mężczyznę, który chwiejnym krokiem podszedł do auta.



- W czasie tankowania swojego auta funkcjonariusze zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn, którzy chwiejnym krokiem podeszli do dostawczego volkswagena i do niego wsiedli. Kierowca tego auta szybko ruszył z miejsca, skierował do wyjazdu ze stacji paliw, a następnie skręcił na główną drogę. Miał wyraźny problem z zapanowaniem nad pojazdem i zachowaniem prostego toru jazdy - relacjonuje Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.



Funkcjonariusz uniemożliwił pijanemu kierowcy dalszą jazdę, zabierając natychmiast kluczyki. W tym czasie jego żona zawiadomiła dyżurnego płońskiej komendy o całej sytuacji. Kierowcą okazał się 52-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, posiadający czynny zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz grzywna oraz pięć lat więzienia.

Czytaj też: Rozebrali się przed kamerą, skończyło się szantażem. Poszkodowani dwaj mężczyźni z pow. ciechanowskiego