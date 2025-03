Wiosna szybciej niż w kalendarzu? Sokoły wędrowne z Płocka złożyły jaja [ZOBACZ] Izabela Stańczak 04.03.2025 22:02 Sokoły wędrowne z Płocka złożyły dwa jaja, nie czekając na wiosnę. — To nieco wcześniej niż zazwyczaj — komentuje Renata Karaszewska z orlenowskiego Biura Ochrony Środowiska, które monitoruje ptaki. Marzec to okres inkubacji pełnego lęgu. W tym czasie samica będzie wysiadywała jaja, a zdobywaniem pożywienia będzie zajmował się samiec.

7 Para sokołów wędrownych z Płocka złożyła jaja (autor: FORUM | Stowarzyszenia na Rzeczce Dzikich Zwierząt SOKÓŁ)

Ornitologiczny świat zaskoczony. Para sokołów wędrownych z Płocka nie czekając na wiosnę, złożyła jaja. Pierwsze w pojawiły się 28 lutego, a drugie 2 marca.

Renata Karaszewska z orlenowskiego Biura Ochrony Środowiska, które monitoruje ptaki, informuje, że to nieco wcześniej niż zazwyczaj.

— Dość wcześnie, chociaż książkowo składanie jaj jest na początku marca do końca kwietnia. Na terenie zakładu w Płocku złożyły wcześniej niż zwykle, bo 28 lutego — mówi Kraszewska.

Jaja na razie są dwa. Zazwyczaj w lęgu jest od 2 do 5 jaj.

— Pięciu jaj sokoły jeszcze nie złożyły, ale cztery to bardzo często. Mamy nadzieję, że również w tym roku będzie więcej, niż te dwa. Czekamy na kolejne, przynajmniej na jedno, żeby były trzy. Może im się uda również pełen lęg. Tak co dwa dni mniej więcej powinny pojawiać się kolejne jaja — podkreśla Kraszewska.

Marzec to okres inkubacji pełnego lęgu. W tym czasie samica będzie wysiadywała jaja, a zdobywaniem pożywienia będzie zajmował się samiec. Młode sokoły powinny wykluć się na początku kwietnia.

Orlen od ponad 20 lat prowadzi program odbudowy populacji sokoła wędrownego. Dzięki temu do tej pory w Polsce do natury trafiły już 64 pisklęta.

Wiosna na horyzoncie

Jak informuje IMGW, od Wysp Brytyjskich po Morze Czarne, uwzględniając wszystkie akweny Morza Śródziemnego rozciąga się wyż Azorski, jedynie północna i wschodnia część kontynentu będzie pod wpływem niżów z układem frontów atmosferycznych. Południowo-zachodnia połowa Polski będzie skraju wyżu rozciągającego się od Wysp Azorskich, przez Niemcy, Nizinę Węgierską po Morze Czarne, zaś północno-wschodnia połowa będzie w zasięgu zatoki niżu znad północnej Skandynawii. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

We wtorek na północy i północnym wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 7 st. C na północy i w rejonach podgórskich Karpat, do 11 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północy miejscami dość silny, a nad morzem silny od 40 km/h do 50 km/h, na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 85 km/h, zachodni.

W nocy na ogół zachmurzenie małe, jedynie na północy kraju oraz w Beskidach umiarkowane i duże. Na Mazurach i Suwalszczyźnie miejscami bardzo słabe przelotne opady deszczu. W dolinach Bieszczadzkich mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od -5 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 0 st. C w centrum do 4 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju miejscami porywisty, na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny w porywach do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W środę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy kraju i w Beskidach umiarkowane. Temperatura maksymalna od 9 st. C nad morzem, około 12 st. C w centrum, do 15 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej dość silny w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni oraz południowo-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni oraz południowo-zachodni.

