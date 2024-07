Bakterie w wodzie w Broku. Mieszkańcy pow. ostrowskiego dostali alert RCB

Woda z wodociągu w mieście Brok na Mazowszu nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim. Urząd Gminy zapewnia mieszkańcom wodę butelkowaną oraz pitną z beczkowozu.