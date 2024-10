Cmentarny biznes: na zniczach można zarobić kilka tysięcy złotych dziennie Miłosz Kuter 30.10.2024 16:19 Nawet trzy razy więcej zniczy zostanie sprzedanych we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny niż w ciągu całego roku. Na dodatkowy zarobek z okazji 1 listopada mogą także liczyć osoby, które odpłatnie dbają o groby.

Cmentarz Bródnowski (autor: RDC)

Do trzech razy więcej zniczy niż w ciągu roku sprzeda się w ciągu 1 i 2 listopada – tak wskazuje analiza agencji pracy tymczasowej Personnel Service. Dla wielu osób te dni to nie tylko moment na udanie się na groby bliskich, lecz również szansa na dodatkowy zarobek. Najczęściej sprzedawane są oczywiście znicze.

– Ich sprzedaż zdecydowanie rośnie. W te dwa kluczowe dni potrafi być nawet trzykrotnie wyższa. Dla osób, które decydują się sprzedawać te produkty, zwłaszcza w okolicach cmentarzy, jest to możliwość zarobku, który wynosi nawet kilka tysięcy złotych dziennie, zwłaszcza że marże na tych produktach są wtedy wyższe – mówi Monika Banyś z Personnel Service.

Jak dodaje ekspertka, także małe dodatkowe zlecenia to dobry pomysł, by dorobić we Wszystkich Świętych.

– To oczywiście porządkowanie nagrobków. Za tego typu prace można dostać od 90 do 150 zł netto za uporządkowanie jednego nagrobka czy grobowca. Popularną usługą jest także zapalanie zniczy. Tu możemy się spodziewać stawek rzędu ok. 10 zł za zapalenie jednego czy dwóch zniczy – tłumaczy Banyś.

Wszystkich Świętych to dzień ustawowo wolny od pracy.

