Po trzech latach jest pierwszy zainteresowany stypendium lekarskim w pow. węgrowskim

Po zmianie zasad pojawiło się zainteresowanie. Do Starostwa Powiatowego w Węgrowie zgłosiła się pierwsza osoba chętna do pobierania stypendium lekarskiego. Przez trzy ostatnie lata żaden student medycyny się na to nie zdecydował. Władze powiatu przygotowały dwa stypendia. Ostatnie zgłoszenia przyjmowane są do końca maja.