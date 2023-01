Ponad 150 wypadków z udziałem pieszych. Mazowiecka policja apeluje o ostrożność Agnieszka Pazdecka-Maruszak 17.01.2023 17:46 12 osób zginęło na pasach, 153 osoby zostały ranne. W ubiegłym roku na terenie garnizonu mazowieckiego doszło do ponad 150 wypadków z udziałem pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach. Apelujemy i do kierowców, i do pieszych o ostrożność i rozwagę - mówi Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Ponad 150 wypadków z udziałem pieszych. Mazowiecka policja apeluje o ostrożność (autor: Mazowiecka Policja)

- Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych. Do pieszych apelujemy o zachowanie rozwagi podczas wchodzenie na przejście dla pieszych. O to, aby nawiązali kontakt wzrokowy z kierowcą. Należy zatrzymać się przed przejściem, upewnić się, czy możemy bezpiecznie na to przejście wejść - mówi Marcin Sawicki.





Tylko w tym roku na Mazowszu doszło już do kilku wypadków i kolizji z udziałem pieszych. W Garwolinie 23-letni kierowca na jednym ze skrzyżowań potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych na zielonym świetle 42-letnią kobietę.

Na przejściu dla pieszych na ul. Młodzieżowej w Płońsku doszło do potrącenia dwojga pieszych przez osobowego forda. Kobieta i mężczyzna z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

W obu sprawach prowadzone są policyjne postępowania.

Czytaj też: Bezpieczniej przy mazowieckich drogach. Zmiany przy 30 przejściach dla pieszych