PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na budowę przystanku w Józefinie, przebudowę peronów w Mrozach i Chotyłowie na linii Warszawa – Terespol. Wartość tych inwestycji to ok. 23 mln zł - poinformował w poniedziałek zarządca kolejowej infrastruktury.

Budowa przystanku w Józefinie, przebudowy w Mrozach i Chotyłowie. Jest umowa na 23 mln zł (autor: PKP PLK)

W Józefinie podróżni będą mogli skorzystać z wyremontowanego przystanku od października br. Wybudowane zostaną tam dwa perony oraz wiaty i ławki, LED-owe oświetlenie, tablice z oznakowaniem, gabloty z rozkładami jazdy oraz tablice z elektronicznym rozkładem jazdy i nagłośnienie. Dla osób niewidomych i niedowidzących dostępne będą ścieżki naprowadzające na powierzchni peronu.

Z nowego przystanku będzie można podróżować m.in. do Warszawa Stadion w ok. 23 minuty, a do Warszawy Śródmieście w ok. 28 minut.

Przebudowy w Mrozach i Chotyłowie

Oprócz przystanku w Józefinie, w ramach tej inwestycji zostanie przebudowany peron w Mrozach i dwa perony w Chotyłowie na linii Warszawa – Terespol.

Jak zaznaczył w poniedziałek w Józefinie wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel, dzięki rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 mieszkańcy mniejszych miejscowości zyskują swobodny dostęp do kolei.

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 wart jest ok. 1 mld zł.

