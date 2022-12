Widowisko Kryptonim „Jodła” upamiętni 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 12.12.2022 07:53 13 grudnia w stołecznym Teatrze Polskim odbędzie się widowisko słowno-muzyczne Kryptonim „Jodła”. Nazwa spektaklu nawiązuje do przeprowadzonej przez SB i milicję w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. akcji zatrzymania i internowania ponad 3 tys. działaczy „Solidarności" oraz innych niezależnych organizacji.

Czołgi T-55 na ulicach Zbąszynia w czasie stanu wojennego (autor: J. Żołnierkiewicz/Wikimedia Commons)

– 13 grudnia IPN wraz z Telewizją Polską przedstawi w Teatrze Polskim w Warszawie widowisko muzyczne Kryptonim „Jodła”. Okazją jest 41. rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Kryptonim „Jodła” to nazwa przeprowadzonej przez SB i milicję w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. akcji zatrzymania i internowania działaczy związku zawodowego NSZZ „Solidarność” oraz wielu osób nieprzychylnych komunistycznej władzy. Chcemy się skupić na ostatnich godzinach poprzedzającej wprowadzenie stanu wojennego, a także opowiedzieć historię osób internowanych. Dla młodego pokolenia 41 lat, które minęły od tamtych wydarzeń, to bardzo odległa, nieznana i często niezrozumiała historia. IPN chce dotrzeć do nich w przystępny sposób poprzez muzykę z początku lat 80. – powiedziała Małgorzata Matysek z Biura Wydarzeń Kulturalnych IPN.

Bezpłatne bilety na spektakl są dostępne w kasie głównej Teatru Polskiego przy Krakowskim Przedmieściu 6.

– Podczas koncertu Kryptonim „Jodła” będzie można usłyszeć piosenki z epoki stanu wojennego takie jak „Gdy tak siedzimy” Przemysława Gintrowskiego, „Kołysanka” Jacka Kaczmarskiego czy „Psalm jadących do pracy” Ernesta Brylla. Do udziału w spektaklu zaprosiliśmy Stanisławę Celińską, Krystynę Prońko, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Halinę Mlynkovą, Janusza Radka, Natalię Nykiel, Skubasa, Józefinę, Roxie Węgiel, Sound’n’Grace oraz Grott Orkiestrę – wyjaśnia Matysek.

Operacja „Jodła” – co to było?

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w ramach operacji „Jodła” na terenie całej Polski zatrzymano i internowano łącznie 3173 osoby, w tym większość członków Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz działaczy innych niezależnych organizacji społeczno-politycznych m.in. Niezależnego Zrzeszenia Studentów, NSZZ Rolników Indywidualnych czy Konfederacji Polski Niepodległej.

13 grudnia 1981 r. wprowadzono stan wojenny. Władzę w Polsce przejęła komunistyczna junta wojskowa pod przywództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Niektórzy internowani, jak np. Andrzej Gwiazda nie wyszli na wolność, lecz trafiali do więzień. Podobny los spotkał działaczy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Komitetu Obrony Robotników, którym władze PRL planowały wytoczyć proces za działalność przed 13 grudnia 1981 r.

Stan wojenny trwał przez 586 dni. W związku z jego upamiętnieniem IPN zorganizowała również akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.

Czytaj też: Historia Rzezi Woli i H. Reinefartha w Muzeum Powstania Warszawskiego