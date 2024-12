Słuchowisko „Diabły w deszczu” i rozmowa o Marku Hłasce w „Wieczorze literackim” RDC 27.12.2024 12:39 W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko pt. „Diabły w deszczu” na podstawie ostatniego i niedokończonego opowiadania Marka Hłaski. Gośćmi Jana Bończa-Szabłowskiego będą Radosław Młynarczyk, odkrywca i edytor młodzieńczej powieści Hłaski „Wilk”, a także tomu juweniliów pisarza „Najlepsze lata naszego życia” i autor biografii „Hłasko. Proletariacki książę” oraz Aleksandra Głogowska, dyrektor literacka RDC, twórczyni słuchowiska „Diabły w deszczu”. Do usłyszenia w niedzielę!

W „Wieczorze literackim” wieńczącym Rok Marka Hłaski na specjalne życzenie naszych słuchaczy powtarzamy słuchowisko Polskiego Radia RDC „Diabły w deszczu” na podstawie ostatniego, niedokończonego opowiadania pisarza.

Słuchowisko w reżyserii dyrektor literackiej RDC Aleksandry Głogowskiej powstało na podstawie tekstu, który prawdopodobnie był szkicem scenariusza do filmu Romana Polańskiego.

O jednym z najbardziej tajemniczych utworów Marka Hłaski oraz o kulisach powstania słuchowiska opowiedzą goście audycji w najbliższą niedzielę:

Radosław Młynarczyk, odkrywca i edytor młodzieńczej powieści Marka Hłaski „Wilk”, a także tomu juweniliów pisarza „Najlepsze lata naszego życia” oraz autor biografii „Hłasko. Proletariacki książę”

Aleksandra Głogowska, dyrektor literacka RDC, twórczyni słuchowiska „Diabły w deszczu”

Wiadomo, że na krótko przed śmiercią pisarza Roman Polański zamówił u Marka Hłaski scenariusz na film. Z wyznań Hłaski wynika, że reżyser „Noża w wodzie” wystawił go do wiatru: „zostawił mnie jak psa” – mówił o Polańskim, Marek Hłasko. Pytanie, czy chodziło o „Diabły w deszczu”, pozostanie bez odpowiedzi.

Tekst został napisany przez Hłaskę w Ameryce w 1968 roku w języku angielskim. Tłumaczenia tekstu na język polski podjął się Juliusz Pielichowski.

Los dziennikarza opisującego historie niemieckich kapo po wojnie splata się z życiem detektywa badającego sprawę tajemniczych samobójstw we Francji i w Niemczech — to tylko dwie historie wiodące. Oprócz nich Hłasko w książce portretuje także organizacje syjonistyczne tropiące obozowych nadzorców, są romanse, są trupy. Jest wszystko to z czego Hłasko „robił” świetną prozę.

– W słuchowisku mam przyjemność grać dziennikarza, który zajmuje się polowaniem na nazistowskich zbrodniarzy. Nazywa się O'Connor i zbiera materiały o tych ludziach, którzy po wojnie pojawiali się czy lokowali się w przeróżnych miejscach – mówi aktor Przemysław Bluszcz.

– Myślę, że to słuchowisko jest bardzo nietypowe, bo takiego Hłaski to chyba państwo nie znali. To ten nawet nie jest język Hłaski. On chyba pod ten rynek amerykański przygotowywał coś specjalnego – podkreśla Bluszcz.

Stefan Friedmann zaś gra rolę agenta amerykańskiego, wyłapującego po wojnie nazistów. Aktor podkreśla wyjątkowy charakter tekstu słuchowiska.

– Słuchowisko jest przeróbką opowiadania Marka Hłaski. Bardzo trudnego opowiadania, nieposiadającego takiej ciągłości dialogowej, do jakiej chyba się przyzwyczajono, słuchając słuchowiska. W każdym razie jestem bardzo ciekawy, jak zostanie odczytana ta sztuka, która nie jest łatwa. Myślę, że na pewno będzie to sztuka do zastanowienia – mówi.

Do wysłuchania dzieła zaprasza aktor Mirosław Zbrojewicz.

– Nazywam się Mirek Zbrojewicz i bardzo serdecznie chciałbym państwa zaprosić do wysłuchania słuchowiska na podstawie prozy, odnalezionej całkiem niedawno, prozy Marka Hłaski. Gram tam rolę kamerzysty, diabolicznego kamerzysty – podkreśla.

W słuchowisku „Diabły w deszczu” wystąpili:

Tragik — Jerzy Radziwiłowicz

Narrator — Mirosław Baka

Dziewczyna — Wiktoria Gorodeckaja

Anderson — Mirosław Zbrojewicz

O’connor — Przemysław Bluszcz

Smithson — Stefan Friedmann

Muller — Janusz Kukuła

Recepcjonista — Jerzy Kisielewski (gościnnie)

Za muzykę odpowiada Piotr Moss, a za reżyserię dźwięku Andrzej Brzoska. Dyrektor literacka Polskiego Radia RDC Aleksandra Głogowska odpowiada za adaptację i reżyserię.

Premiera słuchowiska miała miejsce w niedzielę 15 grudnia 2024 roku.

