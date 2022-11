Kwarantanna w Hi-Fi. Retransmisja koncertu Aliny Mleczko i zespołu Tango Attack w RDC RDC 15.11.2022 15:17 Retransmisja koncertu saksofonistki Aliny Mleczko i zespołu Tango Attack już w czwartek w Radiu dla Ciebie! W ramach cyklu koncertów "Kwarantanna w Hi-Fi" przypomnimy występ z maja 2021 roku. Początek o 18:05. Transmisja na naszej antenie, na rdc.pl, na kanale RDC w serwisie YouTube, na naszym profilu facebookowym oraz w aplikacji mobilnej. Zapraszamy!



Retransmisja koncertu (autor: RDC)

W ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” w RDC przypomnimy występ Aliny Mleczko i zespołu Tango Attack.

Carlos Gardel (1890-1935) – argentyński śpiewak francuskiego pochodzenia jest tym, który wprowadził lirykę do wcześniej czysto instrumentalnego tanga argentyńskiego, stając się ojcem piosenki tanga. Ponad 100 lat temu, w roku 1917, dokonał on nagrania pierwszego zaśpiewanego przez siebie tanga, Mi noche triste, do tekstu Pascuala Contursiego i melodii tanga Lita Samuela Castriota. Piosenka ta stała się na początku 1918 roku jednym z najpopularniejszych tang w Argentynie, zaś rok 1918 uznany został za czas narodzin tanga jako utworu śpiewanego, nie zaś wyłącznie instrumentalnego.

Nieco przewrotnie ponad 100 lat później proponujemy powrót poprzez te wyjątkowo piękne wokalne linie melodyczne do tanga w wydaniu instrumentalnym. Podjąć to wyzwanie postanowiła saksofonistka Alina Mleczko - znana z charakterystycznej barwy dźwięku, wymykającej się ustalonym kanonom klasycznego brzmienia, o której pisano (Kamerton):

„Alina Mleczko, nieprzeciętny muzyk, który nawet na najprostszej melodii odciska swoje piętno. Potrafi opowiadać, stworzyć odpowiedni nastrój. Każda fraza jest bardzo naturalna, bardziej wyśpiewana niż zagrana”

Stała się rozpoznawalna m.in. dzięki temu, że idzie własną drogą artystyczną i realizuje własne wizje artystyczne. Niejednokrotnie pokazała saksofon w nieznanych dotąd odsłonach, czym zasłużyła na takie zapowiedzi koncertów jak ta z Gazety Wyborczej:

„Charakterystyczne brzmienie saksofonu Aliny Mleczko - frazy, które nikogo nie pozostawią obojętnym, z drugiej strony niezależność, wolność w poruszaniu się pomiędzy gatunkami, zabawa dźwiękiem i dystans do samej siebie...”

Gardel na nowo odczytany przez Alinę Mleczko to koncert, gdzie artystka oddaje to czym tango było w czasach Ojca piosenki tanga: esencją egzystencji, prawdą o uczuciach, pasji, namiętności, czystą emocją.

Mimo wielkiej estymy, jaką Carlos Gardel cieszy się do dziś w Buenos Aires, mimo znaczącej popularności tanga jako gatunku i, mimo iż jeden z utworów Gardela, Por una cabeza (1935), znany jest powszechnie z uwagi na wykorzystanie go w ścieżkach dźwiękowych do takich filmów jak słynny Zapach kobiety czy też Lista Schindlera, główny nurt twórczości artysty pozostaje nadal mało popularny.

Ideą projektu Carlos Gardel odczytany na nowo i jego unikatową wartością jest nie tylko walor poznawczy w postaci popularyzacji twórczości Gardela, lecz także sięgnięcie do historii gatunku tanga przy jednoczesnym jego uwspółcześnieniu poprzez nowatorskie aranżacje z wykorzystaniem orkiestry smyczkowej i saksofonu – instrumentarium, które pozwala odnaleźć w muzyce Gardela nową jakość brzmienia.

W 100 lat od narodzin piosenki tanga proponujemy zupełnie nowe muzyczne interpretacje utworów jego twórcy z nadzieją, iż muzyka ta zagości na stałe w sercach melomanów i miłośników tanga obok niepodzielnie panującej obecnie twórczości Astora Piazzolli.

Artyści:

Alina Mleczko - saksofon sopranowy i altowy

Tango Attack:

Hadrian Tabęcki - fortepian

Grzegorz Bożewicz - bandoneon

Piotr Malicki - gitara

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.