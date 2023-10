Kwarantanna w Hi-Fi. Justyna Khil i Rozalia Kierc w Radiu dla Ciebie RDC 14.10.2023 16:23 W najbliższy czwartek, 19 października, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi‑Fi”. Tym razem wystąpi duet: Justyna Khil i Rozalia Kierc.

Justyna Khil – sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. dr hab. Hanny Michalak i dr Anny Wilk. Od roku 2020 uczestniczy w Programie Kształcenia Młodych Talentów – Akademia Operowa Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, gdzie kształci się u Izabeli Kłosińskiej, Olgi Pasiecznik, Sophii Muñoz, Katelan Trần Terrell i Michała Biela. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych, takich jak Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Antoniny Campi (I nagroda), Ogólnopolski Konkurs im. Bogdana Paprockiego (I nagroda), Wassyl Slipak Young Vocalists Competition (II nagroda). Zadebiutowała rolą Hrabiny w Weselu Figara Mozarta w Operze Nova w Bydgoszczy. Artystka wykonywała recitale oraz brała udział w koncertach oratoryjno-kantatowych na wielu estradach. Występowała między innymi w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Teatrze Wielkim w Łodzi, Operze Wrocławskiej, Operze Bałtyckiej, Operze na Zamku w Szczecinie, Filharmonii Narodowej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Warszawie oraz w Sala Sudasiri Sobha w Bangkoku.

Rozalia Kierc – pianistka i kameralistka. W 2022 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie pod kierunkiem S. Wojtasa. Obecnie kontynuuje naukę w klasie kameralistyki fortepianowej B. Weznera w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów Akademia Operowa w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Studiowała dyrygenturę w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie M. Diakun. Należy do grona stypendystów wielu instytucji wspierających młode talenty, a na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych otrzymała kilkadziesiąt pierwszych nagród, nagrody specjalne i Grands Prix. Zadebiutowała z orkiestrą w wieku dziesięciu lat i od tego czasu współpracowała z wieloma dyrygentami w Polsce i Europie. Wraz z Marią Moliszewską tworzy charyzmatyczne Reverie Piano Duo - ich partnerstwo zaowocowało licznymi sukcesami, m. in. zwycięstwem w Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych Duettissimo w 2022 roku i II nagrodą w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej w 2023 roku. Ponadto od 2020 roku współpracuje z sopranistką Justyną Khil, z którą zgłębia tajniki liryki wokalnej. Szczególnym upodobaniem darzy muzykę współczesną, chętnie prawykonując utwory młodych polskich kompozytorów.

Duet Justyna Khil i Rozalia Kierc – artystki rozpoczęły współpracę w 2020 roku. Od tamtej pory prowadzą czynną działalność koncertową w kraju i za granicą. Brały udział w festiwalach takich jak Muzyka w Willi Blumwego, Rzeszowska Jesień Muzyczna czy Beskid Classics. Z sukcesem brały udział w wielu konkursach kameralistyki wokalnej. Zostały również laureatkami nagrody za wybitne wykonanie cyklu pieśni podczas XX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.

Sponsorem cyklu koncertów „Kwarantanna w Hi-Fi” są Sady Grójeckie.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.