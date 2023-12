Kwarantanna w Hi-Fi. FudalaRot Duo w Radiu dla Ciebie RDC 01.12.2023 15:56 Już w najbliższy czwartek, 7 grudnia, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi‑Fi”. Wystąpi FudalaRot Duo, czyli wiolonczelista Wojciech Fudala i pianista Michał Rot.

RDC

FudalaRot Duo

„(...) Godna podziwu jest dojrzałość z jaką dwaj młodzi polscy artyści przemierzają przez gęstą fakturę tej muzyki. Ich autorska perspektywa artystyczna pozwala słuchaczowi na uzyskanie esencji języka muzycznego Mieczysława Wajnberga”.

CD (DUX) Mieczysław Wajnberg: Sonatas for Cello and Piano.

Jérémie Cahen, Classica Magazine.

„(…) FudalaRot grają bardzo sugestywnie i wyraziście,

a jednocześnie kreują wyjątkowo piękne i ujmujące brzmienie”.

CD (DUX) Transfiguration • Szymanowski, Clarke, Bloch

Robert Ratajczak, magazyn Longplay

FudalaRot Duo zostało stworzone w 2016 roku przez wiolonczelistę Wojciecha Fudalę oraz pianistę Michała Rota. Artystów połączyła potrzeba promowania twórczości polskiego kompozytora Mieczysława Wajnberga. Rezultatem tego spotkania był ich premierowy album zawierający sonaty na wiolonczelę i fortepian Mieczysława Wajnberga, wydany w 2019 roku przez DUX. Jest to pierwsze polskie nagranie kompozycji Wajnberga na wiolonczelę i fortepian. Album otrzymał znakomite recenzje na całym świecie, był również nominowany do nagrody Fryderyk w kategorii “muzyka kameralna”.

Artyści są adiunktami Akademii Muzycznej w Łodzi oraz laureatami międzynarodowych konkursów muzycznych w Polsce, Czechach, Niemczech, Bułgarii, Austrii i na Węgrzech. Studiowali w renomowanych uczelniach pod kierunkiem wspaniałych artystów, m.in. Andrzej Ratusiński, Gary Hoffman. Koncertowali z orkiestrami w kraju i za granicą, współpracując ze światowej sławy artystami (Eiji Oue, Michael Guttman, Masimiliano Caldi, Łukasz Borowicz, Ernst Kovacic, Joseph Swensen). Zespół prowadzi bardzo bogatą działalność koncertową, regularnie występując w najważniejszych centrach muzycznych w kraju i za granicą, m. in.: Sala Kameralna NOSPR w Katowicach, S1 w Warszawie, Sala Główna NFM we Wrocławiu, Studio S1 im. W. Lutosławskiego, Studio Koncertowe im. Władysława Szpilmana w Warszawie, Teatr Wielki w Łodzi, Sala Koncertowa Fryderyk w Warszawie, ECM Krzysztofa Pendereckiego, Filharmonia Lwowska, Circle Royal w Brukseli. Występowali podczas znanych festiwali muzycznych oraz cykli koncertowych, m. in.: MG Concerts w Brukseli, Kwarantanna w Hi-Fi (Radio RDC), Dni Muzyki Mendelssohna w Krakowie, Opus Magnum, Festiwal Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej, Przemyska Jesień Muzyczna, Harmonie Starego Miasta w Lublinie, Śląskie Lato Muzyczne, Festiwal Chopin w barwach jesieni, Chopin na żywo, Festiwal Bezsenność, Dni Muzyki Mieczysława Wajnberga, Śląski Festiwal Beethovenowski i wiele innych. Duet w 2019 roku otrzymał Stypendium MKiDN na Rzecz Upowszechniania Kultury. Celem projektu była promocja nieznanej twórczości kompozytorów polskich.

Zespół ma na koncie nagrania dla Polskiego Radia, Radia RDC oraz albumy płytowe dla wytwórni DUX: Mieczysław Wajnberg: Sonatas for Cello and Piano (2019), Transfiguration - Szymanowski, Clarke, Bloch (2023). Obydwie płyty otrzymały nominacje do Nagrody Fryderyk.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

