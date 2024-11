Strategia migracyjna dla Polski. „Musimy mieć instrumenty usamodzielniania uchodźców z Ukrainy” Adam Abramiuk 21.11.2024 21:29 Musimy mieć instrumenty usamodzielniania uchodźców z Ukrainy - mówił na naszej antenie wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk. W „Debacie RDC” goście rozmawiali o migracji i bezpieczeństwie w kontekście projektu Strategii migracyjnej dla Polski na lata 2025-2030. W integracji uchodźców ma pomóc program „Wspólnie do niezależności”, którego celem jest włączenie ich do społeczeństwa. Eksperci przekonują, że im szybciej uchodźcy z Ukrainy zadomowią się w Polsce, tym lepiej.

Debata RDC (autor: RDC)

Strategia migracyjna dla Polski na lata 2025-2030 była tematem „Debaty RDC”. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk mówił w Polskim Radiu RDC, że musimy mieć instrumenty usamodzielniania uchodźców z Ukrainy. Podkreślał też, żeby nie słuchać fake newsów, że coś grozi uchodźcom, jeżeli wejdą do programu „Wspólnie do niezależności”. Nie zmieni to ich dotychczasowego statusu.

– Tak naprawdę właściciele ośrodków zakwaterowania korzystają z tego, że te osoby z Ukrainy w nich są. One w pewien sposób fałszują rzeczywistość, mówią np., że te osoby stracą tzw. PESEL UKR, czyli ochronę tymczasową. To jest kompletna bzdura. Chcę też zachęcić uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, do jak najszybszego usamodzielnienia się – mówił Duszczyk.

Z kolei Marcin Sośniak, prawnik z zespołu migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przekonywał, że nawet osoby, które chcą się zadomowić w Polsce, potrzebują w tym pomocy.

– Musimy przygotować się jako społeczeństwo, państwo na to, że naszymi sąsiadkami, sąsiadami będą osoby o innej tożsamości kulturowej. Będą miały legalny pobyt w Polsce, prawo wjazdu i pobytu tutaj, chociażby dlatego że będą się starać o ochronę międzynarodową. Musimy włożyć cały wysiłek w to, żeby tym osobom umożliwić i ułatwić integrację – przekonywał.

15 października Rada Ministrów przyjęła dokument „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025–2030”. 25 listopada zaplanowane jest wysłuchanie publiczne jego treści. Odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik od 10.00 do 17.00.

Czytaj też: Parking w weekendy na Starówce zostanie darmowy? Jest decyzja ratusza