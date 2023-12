Sałatka jarzynowa w tym roku droższa. Ceny na rynku warzyw w górę Alicja Śmiecińska 24.12.2023 17:12 Sałatka jarzynowa na święta - rarytasem? Niektóre odmiany ziemniaków, jak np. „Irga” podrożała w porównaniu z ubiegłym rokiem o ponad sto procent. Do takich cen należy się przyzwyczaić - mówi Jędrzej Cichowlas, właściciel firmy Polskie Warzywa.

Sałatka jarzynowa rarytasem? (autor: pixabay)

Warzywa coraz droższe, a więc sałatka jarzynowa nie dla wszystkich? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Ceny pora na rynku hurtowym w podwarszawskich Broniszach oscylują w granicach 6,50-7,00 zł za kilogram - mówi Jędrzej Cichowlas, właściciel firmy Polskie Warzywa. - Por to jest chwilowa zwyżka ceny, a jeżeli chodzi o ziemniaki, to tutaj te wzrosty są i one się utrzymają na przestrzeni całego sezonu. Należy się przyzwyczaić do tych cen - tłumaczy.



Organizatorzy ogólnopolskiej kampanii #regeneracja prowadzonej przez Cichowlas Polskie Warzywa zwracają uwagę na marchew, która ze względu na przymrozki nie została jeszcze wybrana z ziemi. Jak piszą w swoim raporcie, „najprawdopodobniej nie będzie czego już ratować”.

O sałatkę warzywną nasza reporterka Alicja Śmiecińska pytała mieszkańców Ciechanowa. Jest drogo, ale na sałatkę wystarczy - usłyszała.



Choć sałatkę jarzynową większość z nas kojarzy jako typowo polskie danie, specjał ten ma zagraniczne korzenie i wywodzi się od rosyjskiej sałatki Olivier.

