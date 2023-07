Mniej patroli na warszawskich ulicach. Dane pokazują, że rośnie przestępczość Przemysław Paczkowski 13.07.2023 06:19 Mniej patroli na warszawskich ulicach to skutek braków kadrowych w stołecznej policji. Na 10 tysięcy funkcjonariuszy jest około dwóch tysięcy wakatów. Co więcej, w Warszawie wzrasta przestępczość, w tym m.in. liczba kradzieży.

Mniej patroli policji w Warszawie (autor: KSP)

Jak zauważa dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Michał Domaradzki, spadek liczby patroli policji w Warszawie jest widoczny.

– Prewencyjnych służb patrolowych jest mniej, około 140 dziennie mniej rok do roku. Jest to wartość przekładająca się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców stolicy – mówi.

Spadek dotyczy również patroli pieszych.

Zapytaliśmy warszawiaków, czy obserwują mniejszą liczbę policjantów na ulicach.

Dodatek stołeczny dla policji?

Receptą na uzupełnienie wakatów zdaniem związków zawodowych mogłaby być podwyżka tzw. dodatku stołecznego do dwóch tysięcy złotych.

Zdaniem przewodniczącego Związku Zawodowego Policjantów Mirosława Bednarskiego, to zachęciłoby do dołączania do formacji.

– Należałoby zastanowić się nad podwyższeniem dodatku stołecznego. Jeśli wynosiłby on około dwóch tysięcy złotych, atrakcyjność tego zawodu byłaby konkurencyjna w stosunku do innych prac – zauważa.

Przestępczość w Warszawie – dane

Co więcej, według danych Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w ostatnich latach wzrasta liczba m.in. kradzieży. Na fali wznoszącej są również słupki ogólnej przestępczości w stolicy.

– W pierwszym półroczu 2020 roku było około pięciu tysięcy kradzieży, a w pierwszym półroczu 2023 roku jest już ponad siedem tysięcy kradzieży. Jeżeli w pierwszym półroczu 2020 roku wszystkich przestępstw w Warszawie było 24,5 tysiąca, to w pierwszym półroczu bieżącego roku jest blisko 31,5 tysiąca – wylicza Domaradzki.

Powodem takiej sytuacji są właśnie braki kadrowe w policji. W formacji na 10 tysięcy funkcjonariuszy jest około dwóch tysięcy wakatów.

O podwyżki od kilku domagają się związki zawodowe. W tym momencie policjant po kursie podstawowym razem z dodatkiem stołecznym może liczyć na około pięciu tysięcy złotych brutto.

Z brakami kadrowymi boryka się również stołeczna Straż Miejska. W formacji wciąż brakuje blisko 300 funkcjonariuszy.

