Linia 208 na Ochocie od dziś jeździ w dwóch kierunkach Przemysław Paczkowski 26.06.2023 16:51 Od 26 czerwca linia autobusowa 208 jedzie w dwóch kierunkach. Na tę wiadomość mieszkańcy Ochoty czekali od dawna, do tej pory bowiem autobusy jeździły w pętli, czyli w kółko. Dzięki przebudowie ulic Harfowej i Lutniowej linia 208 może już jeździć dwukierunkowo.

208 jeździ w dwóch kierunkach (autor: WTP)

– Dziś są to autobusy, które jeżdżą w pętli, co oznacza, że jadą tylko w jednym kierunku. A od 26 czerwca 208 będzie jechało z Bitwy Warszawskiej do Alej Jerozolimskich, potem wjedzie we Włodarzewską, Harfową, Grójecką i z powrotem dojedzie do Bitwy Warszawskiej – mówił wcześniej rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

W jednym kierunku kursuje krótszy autobus 10-metrowy. Ma to związek z wąskim skrzyżowaniem drogi dojazdowej Alei Jerozolimskich z ulicą Włodarzewską.

